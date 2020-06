C’è Francesca Tocca nel video Quando Quando Quando di Alberto Urso feat. J-Ax, con la produzione di Gabry Ponte. La ballerina, tra i professionisti di Amici di Maria De Filippi, danza anche nel nuovo video ufficiale di Alberto Urso, vincitore della scorsa edizione del programma e concorrente di Amici Speciali.

La clip è stata realizzata nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale per il contenimento del Coronavirus: Alberto Urso e Francesca Tocca sono protagonisti di una serie di momenti ma non si toccano mai e restano a debita distanza di sicurezza per l’intera durata del video.

I due sorseggiano drink in spiaggia, coinvolti in un gioco di seduzione che si svolge sempre nel rispetto del metro di distanza previsto dal DPCM in vigore.

La regia e il montaggio del video Quando Quando Quando sono a cura di Mauro Russo che ha scelto i paesaggi e la spiaggia di Fregene per ambientare la storia di sguardi tra i due protagonisti.

Quando Quando Quando è il singolo che Alberto Urso propone per l’estate, disponibile dal 15 maggio 2020, versione 2.0 dello storico brano di Tony Renis. Impreziosiscono il brano le rime taglienti di J-Ax, special guest del pezzo che segna il ritorno di Alberto Urso in radio.

Oltre alla partecipazione al video di Alberto Urso, Francesca Tocca occupa le pagine del web per la storia d’amore con Raimondo Todaro, appena giunta al capolinea.

Alla ballerina era stato attribuito un flirt con il ballerino di Amici Valentin e, dopo un periodo di allentamento reciproco, la fine della relazione è stata confermata in via ufficiale dai diretti interessati.

I due erano sposati da 6 anni: si sposavano, infatti, il 1 giugno 2014 dopo aver concepito una bambina.