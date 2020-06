Disponibile anche in Italia l’aggiornamento con EMUI 10 per Huawei P20 dal 10 giugno

Risulta finalmente disponibile anche qui in Italia l’aggiornamento caratterizzato dalla presenza di EMUI 10 per i possessori di un Huawei P20, almeno stando alle segnalazioni arrivate fino a questo momento. Dopo le previsioni che ho condiviso nella giornata di ieri, frutto di alcuni feedback ufficiali da parte del produttore asiatico, finalmente è possibile passare a questioni più concrete, con la possibilità concreta di testare il pacchetto software anche nel nostro Paese da oggi 10 giugno.

Totalmente sbloccata la diffusione su Huawei P20 per l’aggiornamento con EMUI 10

Le conferme sulla disponibilità dell’aggiornamento EMUI 10 per Huawei P20 e P20 Pro arrivano ad esempio da una fonte come Huawei Update, secondo cui dovrebbe trattarsi della versione software EMUI 10.0.0.161, mentre la dimensione del firmware dovrebbe aggirarsi attorno ai 4,53 GB. Qualora non abbiate ancora ricevuto la notifica, potete sempre provare a cercarlo manualmente, seguendo il percorso Impostazioni, Sistema, Aggiornamento software, Verifica aggiornamenti, Scarica e installa.

Un altro dettaglio non secondario, poi, questo mercoledì consiste nel fatto che stiano arrivando anche le prime segnalazioni qui in Italia, da parte dei possessori di un Huawei P20 o P20 Pro che stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento EMUI 10. Insomma, nel giro di qualche ora la situazione dovrebbe sbloccarsi per tutti anche da noi, a patto che disponiate di un modello no brand.

Per quelli che sono stati commercializzati in questi due anni attraverso una compagnia telefonica, a partire da Vodafone e TIM, è possibile che si debba attendere almeno un mesetto. Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse strategiche focalizzate sullo sviluppo di Huawei P20 e P20 Pro. Anche a voi è arrivata la notifica per procedere con il download via OTA? Fatecelo sapere lasciando un commento a fine articolo, auspicando che entro oggi tutti gli utenti no brand possano fare questo passo atteso da mesi.