Chi chiama con il prefisso internazionale 0088, credito in pericolo

Una pioggia di chiamate con prefisso internazionale 008 sta colpendo non pochi utenti italiani, ma anche europei. Sono in molti a chiedersi chi sia l’interlocutore di riferimento e per questo va chiarito che il recapito visualizzato va subito ignorato e mai ricontattato.

Il meccanismo è quello delle fin troppo note Ping Calls relative pure alle recenti chiamate dalla Tunisia. Anche se in questo caso il prefisso protagonista della nuova truffa non è attribuibile a nessun paese straniero, lo scopo di chi chiama è sempre quello di guadagnare denaro a discapito della malcapitata vittima di turno.

Sulle chiamate con prefisso internazionale 0088 aveva già fornito un adeguato approfondimento il blog Disinformatico. Era il lontano 2018 ma la truffa è ritornata praticamente identica. Il prefisso in questione è riferito ad un numero satellitare che funziona nel seguente modo: le chiamate ricevute costituiscono un guadagno e per questo motivo il truffatore provvede a chiamare a pioggia tutti i numeri in suo possesso ma effettuando un solo squillo e riagganciando subito. Chi riceve la chiamata non riesce mai a rispondere in tempo e dunque incuriosito procede a richiamare. Ogni secondo e minuto di conversazione contribuiscono ad una spesa in credito telefonico davvero sostanziale.

Come pure in passato, la truffa non riguarda solo l’Italia ma diversi paesi europei. Gli italiani, come pure gli altri utenti, rischiano di cadere nella trappola vista l’insistenza di chiamate con prefisso internazionale 0088. La curiosità dovrà essere necessariamente messa a freno, a meno che non si voglia dare in pasto a truffatori il proprio prezioso credito telefonico.

La nuova ondata di chiamate di questo tipo a distanza di circa due anni dalla prima ci conferma la natura di ciclicità di questi tentativi di raggiro. Per questo motivo sarebbe il caso di conservare sempre memoria del modo in cui funzionano queste truffe. Anche sotto diverse spoglie, le modalità di raggiro appunto saranno sempre simili e egualmente pericolose.