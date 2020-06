Cercando Alaska ad un passo dal finale tra il ballo d’inverno e la vendetta del Colonnello e i suoi: anticipazioni 10 e 17 giugno

Le cose si complicano in Cercando Alaska ad un passo dal finale e dopo una festa del Ringraziamento struggente e commovente. Per Alaska e gli altri è arrivato il momento di andare oltre, su binari opposti e lontani, mentre il ballo d’inverno si avvicina. Il tema sarà legato ai maglioni di Natale che non piacciono a nessuno e Miles ha solo una cosa in mente: riconquistare Lara per portarla al ballo mettendo da parte quello che è successo con Alaska a casa del Colonnello.

Quest’ultimo, dall’altro lato, deve fare i conti con il fatto che Sara sta uscendo con Longwell e i due sembrano pronti a passare oltre, riuscirà ad evitare il peggio? A tenere insieme tutti sono i Settimana Corta che informano il Colonnello e gli altri che presto Alaska pagherà per aver fatto la spia, i ragazzi avviseranno la loro amica (o sarebbe meglio dire ex)?

Il quinto e il sesto episodio di Cercando Alaska andranno in onda oggi, 10 giugno, a partire dalle 21.10 raccontando quello che succederà al ballo e quello che accadrà dopo soprattutto con Miles che, dopo il suo no al piano di vendetta messo insieme dal Colonnello, si troverà, suo malgrado, impelagato nel loro gioco infernale a discapito della sua uscita con Lara.

Una notte, i Settimana Corta allagano la stanza di Alaska distruggendo molti dei libri che si trovano nella sua Biblioteca della vita e la sua disperazione spinge il Colonnello e Takumi a perdonarlo e ad aiutarla architettando il piano della vita. I tre decidono di agire la sera del ballo ma Miles dice no. La serata non solo rischia di finire nel peggiore dei modi ma Alaska alla fine svelerà ai suoi amici come è morta sua madre. A dove porterà la loro bravata?

I genitori dei Settimana Corta sembrano intenzionati a fare causa alla Culver Creek per quanto accaduto con le domande di ammissione all’università dei loro figli ma dopo una serie di peripezie e di colpi di scena sembra che sia proprio Alaska quella pronta a scappare via lasciandosi alle spalle il suo adorato Campus. Ma dov’è diretta? Tornerà? Il conto alla rovescia della serie continua e proprio questa sera ci ritroveremo a pochi giorni dall’evento clou della mini serie, cosa ci aspetta nel finale della prossima settimana di Cercando Alaska?