Casting de Il Collegio 5 al via: come partecipare alle prossime riprese estive

Casting de Il Collegio 5 al via. Finalmente dopo tanti rumors sulla possibilità che tutto era destinato a slittare al prossimo anno, qualcosa si muove a favore di tutti coloro che vorrebbero prendere parte allo show di Rai2. La rete non vuole rinunciare agli ascolti de Il Collegio che, salvo cambiamenti, dovrebbe tornare già in autunno senza lasciare i fan a bocca asciutta come tutti pensavano.

Il Collegio sta per tornare ma quali saranno i suoi protagonisti? I casting per trovare i volti nuovi da buttare nella mischia della quinta edizione hanno preso ufficialmente il via con un annuncio arrivato poco fa sui profili social ufficiali della produzione che invita tutti gli interessati a farsi avanti per portare a casa proprio il diploma ma in un’altra epoca.

Per partecipare ai casting de Il Collegio 5 basta raggiungere il sito di Banijay Italia e seguire passo passo l’iter aggiungendo i propri dati a cominciare da nome, cognome ed età. Sui social si legge: ” #IlCollegio sta per tornare. Siete pronti? Il casting è aperto! 👉 https:// www.banijayitalia.it/ castingcollegio #banijayitalia”. In fondo alla pagina, poi, troverete i moduli da compilare insieme ai propri genitori chiamati a dare il consenso per la partecipazione prima di inviare alla produzione che vaglierà la richiesta e vi contatterà in attesa del secondo step.

📚🏫✏️ #IlCollegio sta per tornare. Siete pronti? 🔔🔔🔔🔔🔔Il casting è aperto! 👉 https://www.banijayitalia.it/castingcollegio #banijayitalia Pubblicato da Banijay Italia su Mercoledì 10 giugno 2020

La produzione fa sapere che “I dati inseriti devono essere completi e veritieri. Le foto inviate servono per creare le schede dei candidati. Assicuratevi che siano una a mezzo busto ed una a figura intera, in cui i vostri figli si vedano bene. Niente foto con filtri ed effetti fatti tramite i social, diversamente la candidatura sarà scartata. Vanno benissimo foto col cellulare, purché senza effetti”. Non è necessario versare alcuna somma per partecipare ai casting de Il Collegio 5 e l’iscrizione deve essere effettuata da un genitore o eventualmente da un tutore e sarà possibile candidare due figli se necessario.

Infine, si specifica che i candidati devono aver compiuto già 14 anni al momento della candidatura e non deve avere più di 17 anni e sei mesi.