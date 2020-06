Anche Alex Britti in concerto a Roma: info e biglietti in prevendita

Alex Britti in concerto a Roma, così che la musica non si fermi. Anche il cantautore romano ha aderito all’iniziativa di OTR Live, che ha proposto di tornare sul palco del concerti dal vivo con un massimo di 1000 spettatori. Tra gli artisti che torneranno sul palco, quindi, c’è anche il cantautore di 7000 Caffè.

L’artista viene dal rilascio di due singoli, Brittish e Una Parola Differente, mentre nei mesi di quarantena ha tenuto lezioni di chitarra online per raccogliere fondi da destinare all’Ospedale Niguarda di Milano. Per il Primo Maggio, si è esibito in una Piazza San Giovanni a Roma, deserta, per interpretare Hey Joe di Jimi Hendrix.

Suoneranno alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica anche Max Gazzè, tra i primi ad aderire all’iniziativa di OTR Live, ma anche Diodato, che riprenderà i live per Che Vita Meravigliosa a cominciare dalle prossime settimane. La volontà di non fermare la musica è stata condivisa da altri artisti, compresi i Nomadi, che saranno in concerto in estate come di consueto. Niente da fare, invece, per i grandi concerti che sono stati annullati e rimandati al 2021. La polemica sui rimborsi è ancora accesa, soprattutto per i live di Paul McCartney che si è detto scandalizzato per le modalità di rimborso dei suoi concerti a Napoli e Lucca.

Le date sono state annunciate e sono quelle del 17 e 18 luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma, che dal 15 giugno riaprirà i battenti per i concerti che saranno organizzati nel rispetto delle regole imposte dalla Fase 2. Il regolamento della location è particolarmente rigoroso e prevede l’utilizzo delle mascherine per poter prendere parte all’evento.

I biglietti saranno in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. Le regole per l’accesso in gruppo all’Auditorium Parco della Musica prevedono anche una dichiarazione nella quale si attesti di essere spettatori conviventi e quindi non soggetti al distanziamento imposto dalla regole.