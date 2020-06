Tapiro D’Oro a Diletta Leotta dopo il furto in casa: “Non ero presente ma è stato terribile lo stesso”

Consegnato il nuovo Tapiro D’Oro a Diletta Leotta. Per la conduttrice di Dazn è la quinta volta, ma in questa occasione Valerio Staffelli di Striscia La Notizia l’ha raggiunta per un’occasione particolare. La Leotta, infatti, ha subito un furto in casa nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno e difatti la prima domanda dell’inviato è stata: “Come sta?”.

I malviventi, racconta Diletta Leotta, le hanno portato via la cassaforte e la conduttrice racconta: “Hanno lasciato soltanto gli altri tapiri”. Per questo Staffelli gliene ha consegnato uno nuovo, quasi un gesto di consolazione.

La Leotta ha inoltre raccontato che in quel momento nessuno si trovava in casa ma lo choc una volta fatta la triste scoperta è stato comunque molto forte. L’inviato di Striscia La Notizia, in seguito, ha spostato l’attenzione sulla vita privata della giornalista sportiva.

Si vociferava, infatti, che Diletta Leotta e il suo compagno Daniele Scardina, noto nel pugilato come King Toretto, stessero per convolare a nozze. La voce è stata smentita dalla diretta interessata che ha aggiunto: “Ora sono troppo felice che ricomincia il campionato, che ho ripreso a lavorare, non vedevo l’ora”.

La coppia ha trascorso insieme l’intero periodo del lockdown e queste prove tecniche di convivenza hanno alimentato i rumors circa le prossime nozze, e la consegna del Tapiro D’Oro a Diletta Leotta è stata un’occasione per smentire le voci di corridoio dalle reti Mediaset.

Sul furto subito nella sua abitazione milanese la conduttrice ha dichiarato di non augurare una cosa del genere nemmeno ai suoi nemici, considerato lo spavento dovuto al caso. Il danno economico stimato dopo il furto sarebbe di 200mila euro: dentro la cassaforte, infatti, erano conservati preziosi e orologi.

Il Tapiro D’Oro a Diletta Leotta si aggiunge alla collezione e per la conduttrice è stato un motivo per sorridere dopo lo choc.