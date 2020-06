Spia rossa lampeggiante dal modem e problemi Fastweb su linea fissa il 9 giugno

Sembrano essere abbastanza diffusi oggi 9 giugno alcuni fastidiosi problemi Fastweb, in riferimento alla linea fissa e a quanto raccolto questo martedì per diversi utenti abbonati. Una situazione che, almeno in termini di portata del malfunzionamento, ricorda quella che vi abbiamo riportato a metà maggio con un altro report in tempo reale. Insomma, non il miglior momento di sempre per la compagnia telefonica in termini di stabilità del segnale.

Le prime informazioni sui problemi Fastweb del 9 giugno

Cosa sappiamo fino a questo momento sui problemi Fastweb del 9 giugno? Molti utenti lamentano il fatto che dal modem arrivi una semplice spia rossa lampeggiante, simbolo del guasto in corso. Tramite alcuni commenti, sentirei in linea di massima di geolocalizzare il problema tra Piemonte e Lombardia, ma non escludo che ci possano essere anche altre segnalazioni da aree differenti. Posso dire, però, che in questo istante i numeri non siano così elevati da indurmi a parlare di down.

In attesa di possibili comunicazioni ufficiali da parte dell’operatore, oltre a seguire l’andamento dei problemi Fastweb di questo martedì su Down Detector, con aggiornamenti in tempo reale, invito tutti voi a commentare qui di seguito riportando la vostra esperienza. Solo così ne sapremo di più sulle anomalie che stanno venendo a galla con l’operatore da alcune ore a questa parte. Anche voi riscontrate anomalie sulla linea fissa? Fateci sapere, indicando anche la zona in cui vi trovate.