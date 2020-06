Sette grandi novità per Xiaomi Mi Band 5, compreso il prezzo

Mancano due giorni alla presentazione della Xiaomi Mi Band 5, prevista per il prossimo 11 giugno. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, saranno 7 le nuove funzionalità del braccialetto intelligente, tra cui un display a colori extra-large da 1.2 pollici (contro i 0,95 del modello attuale) ed un sensore SpO2 per la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue. La Xiaomi Mi Band 5 avrà anche un sensore per misurare lo stress e l’attività respiratoria dell’utente, oltre che fino a 11 modalità di sport professionali.

Si parla anche di una funzione di ricarica tramite pin magnetici che permetteranno di ricaricare la smartband senza dover estrarre il corpo macchina dal cinturino, come invece era successo fino a questo momento. Come ormai assodato (anche se sarebbe meglio aspettare la conferma ufficiale, che arriverà solo al momento della presentazione l’11 giugno), sarà integrato il supporto per effettuare pagamenti tramite la connettività NFC anche a livello globale (cosa che non si era verificata con la precedente Xiaomi Mi Band 4, provvista di NFC solo relativamente al mercato cinese). Alcune voci hanno evidenziato che la fitness tracker supporterà le transazioni di Google Pay e potrà interfacciarsi con Alexa, l’assistente digitale di Amazon (la variante cinese avrà a bordo l’assistente vocale Xiao AI).

La modalità dedicata alla salute femminile (probabilmente ci si riferisce al monitoraggio del ciclo mestruale) e la funzione di controllo remoto della fotocamera dello smartphone pure dovrebbero essere rese disponibili sulla Xiaomi Mi Band 5. Un poster emerso nella giornata di ieri ha anche confermato le colorazioni: giallo, rosso, nero e verde militare (per quanto riguarda i cinturini). Si ipotizza che il braccialetto intelligente possa costare 175 Yuan, l’equivalente di circa 25 euro al cambio attuale (appare scongiurata la possibilità che la Xiaomi Mi Band 5 potesse costare di più in virtù delle novità aggiunte).