Scadenza massima fissata per Huawei P20 con EMUI 10: nuove tempistiche

Abbiamo nuove tempistiche da prendere in esame per quanto riguarda il rilascio dell’aggiornamento EMUI 10 su Huawei P20 e P20 Pro. Occorre dare continuità a quanto riportato non molto tempo fa sulle nostre pagine, quando abbiamo anticipato che giugno sarebbe stato un mese fondamentale sotto questo punto di vista. A quanto pare, infatti, la svolta potrebbe essere una volta per tutte dietro l’angolo dopo aver atteso forse più del dovuto per fare questo salto con il top di gamma 2018.

Le ultime risposte ufficiali del produttore per EMUI 10 su Huawei P20 e P20 Pro

Come stanno le cose oggi 9 giugno per tutti coloro che aspettano segnali concreti dal produttore asiatico? A detta di Huawei Update, un membro interno dello staff avrebbe di recente annunciato una buona notizia per chi dispone di un Huawei P20 o di un P20 Pro. In particolare, la potenziale svolta riguarda gli utenti europei di P20 Pro, ma la storia recente del colosso cinese ci insegna che i due smartphone viaggino a braccetto. Secondo la dichiarazione ufficiale di Huawei riportata in questo frangente, il lancio di EMUI 10 inizierà nei prossimi giorni.

Attenzione, però, perché quanto emerso qui non comporta il fatto che qualsiasi utenti in possesso di un Huawei P20 sia automaticamente abilitato a ricevere l’aggiornamento con EMUI 10 nel giro di una settimana circa. La presa di posizione riportata oggi, infatti, non fa altro che preannunciare una tempistica più precisa per l’intera distribuzione, destinata a richiedere alcune settimane. A tal proposito, si menziona la scadenza di metà luglio, quando tutti gli utenti dovrebbero ricevere il pacchetto software in questione con Android 10 sui propri dispositivi.

A questo punto non possiamo fare altro che attendere le prime segnalazioni da parte degli utenti che a breve inizieranno a ricevere le notifiche per installare l’aggiornamento con EMUI 10 su Huawei P20 e P20 Pro. Vi aspettate altre sorprese in merito?