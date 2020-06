Plexiglas o plexiglass? Significato Treccani per lo scontro Salvini-Azzolina

Un nuovo giorno e una nuova polemica politica: si scrive plexiglas o plexiglass, insomma con una sola “s” o con due? Lo scontro social tra la ministra Lucia Azzolina e Matteo Salvini tiene banco con il significato del termine e non solo. Per fortuna l’enciclopedia Treccani, anche nella sua versione online, risulta essere sempre un faro che fa da guida per sbrogliare la nuovamatassa.

Partiamo dalla polemica social e da come essa è nata nelle ultime ore su Twitter. Con la sua solita strategia di attacco, Matteo Salvini ha postato un video sul suo profilo con la sua opinione sull’ultimo Decreto Scuola. Attraverso la voce di una mamma, è stata molto sottolineata la questione dei pannelli di plexiglas (scritto dall’ex ministro dell’Interno in questo modo) che da settembre potrebbero servire a “proteggere” i giovani studenti dal possibile rischio do contagio. La ministra Azzolina ha risposto duramente all’attacco, negando l’utilizzo di questa soluzione e tanto più sottolineando che la vera nomenclatura del materiale sia plexiglass (con 2 “s” finali).

Cosa dice il vocabolario Treccani? Per quanto comunemente si scriva il vocabolo con la doppia “s” finale, è pure corretto scrivere con una sola “s” appunto lo stesso termine? Ebbene, quest’ultima dicitura è assolutamente corretta ed è giusto utilizzarla sempre. Non ci sarebbe stato dunque un reale errore da parte di Matteo Salvini, semmai invece la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina avrebbe portato a casauna non bella figura accusando l’avversario politico di scarsa cultura in materia.

Oltre alla corretta dicitura della parola plexiglas, sempre attraverso il vocabolario Treccani apprendiamo il corretto significato del termine. In realtà si tratta del nome commerciale comunemente utilizzato per indicare una resina termoindurente (meglio nota come polimetilmetacrilato). Le sue principali caratteristiche sono l’infrangibilità, la trasparenza e anche la maggiore leggerezza rispetto al vetro e per questo preferito in molti ambiti.

Non hai letto il decreto (non è una novità), fai propaganda sulla sicurezza (non ci sarà nessuna gabbia di plexiglass). E non sai neanche come si scrive “plexiglass”. Essere bocciata da te è una promozione. Basta fake news, con la salute dei bambini non si scherza. https://t.co/0I0quOKC45 — Lucia Azzolina (@AzzolinaLucia) June 8, 2020