Parte il Sottocosto Unieuro online: PS4 e Switch tra le offerte fino al 14 giugno

Tornano finalmente le offerte Sottocosto Unieuro, pronte a fare gola, tra gli altri, anche al popolo geek. Sì perché, come è facilmente verificabile sul sito ufficiale della nota catena di elettronica di consumo, le promozioni attualmente attive si concentrano anche sull’universo videoludico, tra giochi di assoluto richiamo e console di ultima generazione. Gli sconti sono validi soltanto per l’acquisto di prodotti online tramite eCommerce, per altro senza costi di consegna – questo significa che andrete a pagare solo il prezzo del prodotto scelto, ovviamente scontato. Andiamo allora a scoprire le migliori occasioni da non lasciarsi scappare, di cui potrete approfittare fino al prossimo 14 giugno e, ricordiamo, non nei negozi fisici dell’azienda dislocati un po’ in tutto il territorio italiano.

Sottocosto Unieuro, le offerte migliori videogiochi di giugno 2020

Entrando nel vivo del Sottocosto Unieuro dedicato a console e videogame, tra le offerte che potrebbero fare gola al vostro animo nerd – e pure al vostro portafogli! – è impossibile non citare quella che vede protagonista Nintendo Switch, piattaforma ibrida della casa di Kyoto. Sul portale di Unieuro trovate le due varianti Joy-Con Grigi o Joy-Con Blu/Rosso Neon in bundle con Nintendo Labo Kit Veicoli al prezzo di 349,99 euro, contro i precedenti 399,98 euro di listino. Questo si traduce in un risparmio di 49,99 euro, che vi permette di portarvi a casa la console e il particolare kit della “grande N” che unisce tecnologia e creatività grazie a dei semplici cartoncini.

Passando ai lidi Sony, troviamo invece a saldo – sempre solo online – la versione più potente di PlayStation 4, vale a dire PS4 Pro. Il modello da 1TB di hard disk assieme a Death Stranding – ultima fatica del game designer Hideo Kojima, già autore della saga stealth di Metal Gear – è in vendita al prezzo di 399,99 euro, anziché i 479,98 di listino, per un risparmio effettivo di 79,90 euro. Cosa ne dite approfitterete del Sottocosto Unieuro valido fino al 14 giugno?