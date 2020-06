Le nuove date di Marracash nel 2021, da Jesolo a Milano

Sono state annunciate le nuove date di Marracash nel 2021. I concerti inizialmente in programma per il 2020 sono stati posticipati a causa della pandemia da Coronavirus che ha costretto le tournée a slittare di mesi.

Il tour di Marracash viene posticipato di un anno. Mancano Bari e L’Arena di Verona al calendario già comunicato dall’artista sui social, ma presto si aggiungeranno anche questi ultimi due appuntamenti.

Verranno recuperati, infatti, tutti i concerti di Marracash attesi nel 2020 e i biglietti già acquistati rimarranno validi per i rispettivi nuovi appuntamenti.

“Nel frattempo per ingannare l’attesa in questi giorni farò un primo drop del merch di Persona. Presto news”, aggiunge Marracash al post in cui comunica i suoi nuovi appuntamenti.

Il tour di Marracash nel 2021 partirà il 3 aprile con un concerto a Jesolo per proseguire con due eventi al Mediolanum Forum di Assago (Milano)., il 7 e l’8 aprile.

Catania, Napoli e poi Roma il 16 aprile. Il Pala Alpitour di Torino lo ospiterà il 19 aprile e il 21 aprile sarà in concerto al Mandela Forum di Firenze. Marracash salirà sul palco dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) il 22 aprile per chiudere con un doppio concerto a Milano il 3 e il 4 maggio.

Restano da comunicare le date di recupero dei concerti di Bari e Verona (Arena).

I concerti di Marracash nel 2021:

3 APRILE 2021 – PALA INVENT – JESOLO VE

7 APRILE 2021 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO

8 APRILE 2021 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO

11 APRILE 2021 – PALA CATANIA – CATANIA

14 APRILE 2021 – PALA PARTENOPE – NAPOLI

16 APRILE 2021 – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA

19 APRILE 2021 – PALA ALPITOUR – TORINO

21 APRILE 2021 – NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE

22 APRILE 2021 – UNIPOL ARENA – BOLOGNA

3 MAGGIO 2021 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO

4 MAGGIO 2021 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO