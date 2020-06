La bufala dello sciopero dei rom a Firenze per l’assenza di turismo

Sta circolando moltissimo in queste ore il video che ci mostra il presunto sciopero dei rom a Firenze, con una denuncia che alimenta inutile tensione sui social per coloro che non vedono mai di buon occhio queste etnie. In particolare, il filmato in questione verte su una bufala, un po’ come abbiamo visto ieri a proposito della leggenda dell’elefante che porta con sé un cucciolo di leone, in quanto tutto il discorso gravita attorno a notizie false. Cerchiamo dunque di analizzare meglio la vicenda.

Nessuno sciopero dei rom a Firenze per assenza di turismo

Inutile dire cosa veicoli il messaggio associato al filmato in questione. Si parla dello sciopero dei rom a Firenze, con il gruppo in questione accusato di lamentarsi per assenza di turismo nel capoluogo toscano. In questo modo, secondo chi li sta criticando, non ci sarebbero i presupposti per lavorare e rubare. Invece, è sufficiente effettuare una ricerca più approfondita sul motore di ricerca per scoprire che in realtà le ragioni delle proteste stiano ben altre.

Secondo quanto riportato da agora vox, infatti, lo sciopero dei rom a Firenze non nasce dalle motivazioni che emergono nel filmato diventato virale tra ieri ed oggi 9 giugno, quanto come messaggio contro il razzismo. Del resto, è risaputo che quanto avvenuto di recente negli Stati Uniti abbia avuto effetti ed un eco mediatico in tutto il mondo. Sto parlando nello specifico dell’omicidio di George Floyd. Anche in Italia, infatti, stiamo assistendo alle prime mobilitazioni sotto questo punto di vista.

Insomma, la storia dello sciopero dei rom a Firenze testimonia il fatto che molto spesso sia necessario andare oltre le apparenze nel giudicare un video. Nel frattempo, non posso fare altro che smentire la bufala emerse in queste ore attraverso alcune pagine su Facebook.