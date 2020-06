Incredibile prezzo The Last of Us Part 2, come ottenere lo sconto da Gamestop

L’attesa è stata senza dubbio lunga e tormentata, ma per The Last of Us Part 2 pare essere finalmente arrivato il momento di congiungersi con i suoi fan. A distanza di sette anni circa dal suo esordio sulla scena videoludica, la serie di Naughty Dog è pronta a tornare a incantare gli appassionati.

Le prime recensioni dei maggiori portali internazionali arriveranno nei prossimi giorni, alla scadenza degli embarghi. Ma non sono stati ovviamente pochi i preordini per quella che si preannuncia come un’esperienza particolarmente coinvolgente. Sulla falsariga di quanto già apprezzato nel capitolo originale, tra le altre cose. E che potrebbe in sostanza rappresentare il canto del cigno dell’attuale generazione videoludica targata Sony.

Per coloro che invece non avessero ancora bloccato la propria copia di The Last of Us Part 2, sappiate che esiste un modo per risparmiare un po’ di soldini, sfruttando magari qualche titolo che non rientra più nei vostri “piani videogiocosi”.

The Last of Us Part 2 sottocosto, ecco come ottenerlo scontato

Come di consueto, Gamestop offre la possibilità di ottenere i maggiori titoli del momento a un prezzo più che vantaggioso. E in questo caso si parla di The Last of Us Part 2 a soli 19.98€. Un grande sospiro di sollievo in arrivo per il portafogli, dal momento che basteranno poche semplici mosse per vedersi corrisposto il succulento taglio sull’esborso finale richiesto. Per essere sicuri di non perdere l’opportunità offerta dalla catena occorrerà semplicemente riportare in uno dei punti vendita due videogiochi validi per la promozione, ed ecco che il preordine dal prezzo segnalato in precedenza sarà sbloccato.

Chiaramente non tutti i videogiochi saranno ugualmente validi per l’iniziativa, quindi la raccomandazione è quella di controllare attentamente la lista dei giochi utili, prima di recarsi in negozio e fare un buco nell’acqua.

Ricordiamo che il nuovo capitolo della serie targata Naughty Dog farà il suo esordio ufficialmente a partire dal prossimo 19 giugno. Siete pronti a emozionarvi di nuovo?