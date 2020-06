Il mondo della musica saluta Pau Donés degli Jarabe de Palo: i ricordi di Ermal Meta, Jovanotti, Laura Pausini e molti altri

Il mondo della musica saluta Pau Donés nel giorno della sua scomparsa. Il cantante degli Jarabe de Palo aveva 53 anni; è morto di cancro, un male contro il quale stava combattendo da 5 anni con la solita forza e il coraggio che lo contraddistinguevano.

A dare la notizia ella sua scomparsa è stata la famiglia attraverso un comunicato divulgato dalle testate spagnole. La scomparsa di Pau Donés ha poi raggiunto anche gli altri Paesi europei in cui l’artista si era fatto notare: è il caso dell’Italia dopo Pau Donés ha conquistato il pubblico a suon di hit e di collaborazioni degne di nota. Tra i featuring realizzati nel corso degli anni con gli artisti italiani, ricordiamo quelli con i Modà e con Jovanotti.

Laura Pausini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Noemi, Jovanotti e molti altri artisti italiani ed internazionali hanno condiviso con dispiacere un pensiero per Pau Donés sui social, orgogliosi di averlo conosciuto (e in alcuni casi di averci anche collaborato).

Ermal Meta è stato tra i primi artisti italiani a condividere un pensiero per Pau Donés. Su Twitter ha condiviso immediatamente il suo sgomento, nell’apprendere la notizia; poi ha postato un messaggio su Facebook condividendo un ricordo con l’amico, leader dei Jarabe de Palo.

Jovanotti ha ricordato di averlo sentito appena 3 giorni fa. Anche Noemi, Laura Pausini e Fabrizio Moro hanno condiviso un pensiero.

“Eri e rimani l’essere umano più delicato e gentile che abbia mai conosciuto. Mi sento fortunato ad aver condiviso una piccola parte di me con te. Mi chiedesti cosa ti piacesse della tua voce nella mia canzone e ti dissi che cantavi con la voce di un adulto, ma con l’intenzione e la purezza di un bambino. Sorridesti. Sono grato al destino di avere incrociato le nostre strade anche se oggi il dolore è un boccone troppo amaro da ingoiare. Fai buon viaggio Pau, ovunque tu vada. Ti voglio bene”.

“Ho appena saputo della morte di Pau Dones, è una notizia tremenda, ci eravamo scritti 3 giorni fa e come al solito era lui a rassicurare me. Mi mancherai tantissimo amico e maestro Pau, niente cancellerà i momenti bellissimi vissuti insieme, la bella musica, le mangiate e le bevute, le chiacchierate infinite, la forza che ci siamo dati reciprocamente. Conoscerti ed esserti amico è stato un grande regalo. Dove sei ora? Mi è difficile crederci”.

“Mi piace come sei,

lo abbiamo cantato insieme.

Provo immensa stima per l’uomo e l’artista con cui ho condiviso momenti speciali.

Siamo di passaggio, come nuvole nell’aria…

Ciao Pau”