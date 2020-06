Il concerto di J-Ax a Milano nel 2021, annunciata la nuova data al Mediolanum Forum di Assago

Il concerto di J-Ax a Milano nel 2021 ha una data ufficiale. Lo spettacolo dal vivo dell’artista di ReAle avrebbe dovuto tenersi il 19 settembre prossimo ma, a causa dell’emergenza Coronavirus, ogni programma è stato rimandato a data da destinarsi.

Questa data è finalmente ufficiale ed è fissata nel 6 marzo 2021. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati, secondo la divisione in Reami che era stata proposta per la prima data:

REAME ROSA (Parterre in piedi): € 32,00 + € 4,80 diritti di prevendita

REAME GIALLO (Tribuna numerata – Anello A): € 35,00 + € 5,00 diritti di prevendita

REAME AZZURRO (Tribuna Gold numerata – Anello B): € 35,00 + € 5,00 diritti di prevendita

REAME VIOLA (Anello B laterale numerato): € 30,50 + € 4,50 diritti di prevendita

REAME FUCSIA (Anello C numerato): € 26,10 + € 3,90 diritti di prevendita

Il nuovo album di J-Ax è stato rilasciato nel mese di gennaio e presentato in un evento speciale che ha tenuto al Blue Note di Milano. Sono seguiti una serie di concerti unplugged che Alessandro Aleotti ha tenuto nella forma di instore. Tutta la promozione per il nuovo album si è poi fermata a causa dell’arrivo della pandemia da Coronavirus che ha bloccato ogni attività e assembramento.

Appena dopo la quarantena, J-Ax ha rilasciato il singolo Una Voglia Assurda, nel quale si riprendono le emozioni provate in questi mesi di lockdown e la volontà di ristabilire un contatto con le persone, che purtroppo è mancato. Il brano è in radio da qualche giorno.

Il nuovo album di J-Ax rappresenta il ritorno dell’artista a una sola voce, dopo la chiusura della parentesi con Fedez per Comunisti Col Rolex. La collaborazione si è conclusa con il grande concerto allo Stadio San Siro di Milano, nel quale hanno cantato in un palco centrale alto oltre 25 metri e di fronte a 78000 persone. Anche Fedez è tornato alla sua carriera da solista con la pubblicazione dell’album Paranoia Airlines.