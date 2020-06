Il 10 luglio conosceremo il OnePlus Z, chiamato OnePlus Nord

Parliamo anche oggi del OnePlus Z, il prossimo device di fascia medio-alta del produttore cinese. Stando a quanto fatto sapere da Max J. su Twitter (indiscrezioni poi raccolte dal portale ‘gizmochina.com‘), il device potrebbe anche debuttare sul mercato con il nome di OnePlus Nord, e non chiamarsi dunque OnePlus Z, come invece era stato lasciato intendere fino a questo momento. Per il resto, lo smartphone dovrebbe debuttare il prossimo 10 luglio a margine di un evento dedicato (salvo eventuali rinvii dovuti alla pandemia da Coronavirus, adesso comunque sotto controllo).

Il OnePlus Z, o OnePlus Nord che dir si voglia, dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 765, montare uno schermo Super AMOLED da 6.5 pollici con refresh rate a 90Hz e lettore di impronte digitali integrato al di sotto del pannello. Per quanto riguarda le memorie, avremo 6GB di RAM e 128GB di storage interno. La fotocamera posteriore sarà tripla, con sensori da 64 + 16 + 2MP, mentre quella frontale singola da 16MP. La batteria del OnePlus Z dovrebbe avere una capacità da 4300mAh, con supporto alla ricarica rapida a 30W. Il prezzo non supererà probabilmente i 300 euro, almeno in India.

I top di gamma OnePlus 8, da molti additati come un po’ troppo costosi per gli standard cui OnePlus ha abituato i propri clienti, ed i prossimi OnePlus 8T, che pure dovrebbero debuttare entro la fine dell’anno, si inserisce magnificamente il OnePlus Z, o OnePlus Nord, un prodotto di fascia medio-alta, e dal prezzo comunque competitivo (un’accoppiata di fattori che spesso si è dimostrata vincente quando si tratta di smartphone). Il dispositivo darà parecchio filo da torcere anche agli smartphone dei brand più blasonati. Che sia questo il colpo ad effetto che rimescolerà un po’ le carte in tavola? Diteci la vostra a riguardo attraverso il box dei commenti qui in basso.