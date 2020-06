È morto Pau Donés dei Jarabe de Palo all’età di 53 anni. Il cantante è venuto a mancare mentre si trovava in casa: a confermare il decesso la sua famiglia, oggi, 9 giugno.

Le cause della morte sono da attribuirsi ad un cancro, contro il quale l’artista combatteva dal 2015.

Nel comunicato divulgato oggi, la famiglia di Pau Donés ringrazia tutti i medici e gli operatori sanitari che lo hanno supportato ed aiutato fino all’ultimo mento. Da parte dei familiari, i ringraziamenti agli ospedali catalani che lo avevano preso in cura e la richiesta del massimo rispetto della privacy in un momento così difficile.

“La famiglia Dones Cirera comunica che Pau Dones è morto il giorno 9 giugno a seguito del cancro che gli era stato diagnosticato nell’agosto del 2015. Vogliamo ringraziare l’equipe medica e tutto il personale dell’Ospedale de la Vall di Hébron, l’ospedale Sant Joan Despí Moisès Broggi, l’Istituto Catalano di Oncologia e tutti coloro che hanno lavorato con dedizione in tutto questo tempo. Chiediamo il massimo rispetto della privacy in questo momento difficile”.

Il musicista e cantautore, nato a Montanuy (Huesca) e cresciuto a Barcellona, ​​era a lavoro sul suo 14° album e aveva appena pubblicato un nuovo singolo estratto dal progetto, dal titolo Tragas o Escupes.

Nel 2019 aveva annunciato un periodo di pausa a “tempo indeterminato”, la pausa è però durata appena un anno. Aveva infatti da poco ripreso l’attività musicale, pronto a rilasciare nuova musica.

La sua passione per la musica lo porta ad esordire all’età di 15 anni, con suo fratello Marc, nei gruppi gruppi J & Co. Band e Dentures. Raggiunge il successo internazionale come leader e cantante del gruppo pop Jarabe de Palo, fondato da lui stesso negli anni 90 e con il quale pubblica il suo primo vero successo dal titolo La Flaca.

In Italia Pau Donés aveva collaborato con Jovanotti, Modà e Niccolò Fabi.

La collaborazione con Jovanotti

Gli Jarabe de Palo hanno collaborato con Jovanotti per il singolo Bonito, pubblicato nel 2003.

I duetti con i Modà

In Italia Pau Donés si è fatto apprezzare per le collaborazioni con i Modà, il gruppo guidato da Kekko Silvestre. Gli Jarabe de Palo hanno duettato con i Modà in Come Un Pittore e Dove è Sempre Il Sole.

Il successo in Italia con la hit Depende:

Il grande successo in Italia per gli Jarabe de Palo è datato 1998 con la canzone Depende.