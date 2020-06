Da Manifest 2 a Council of Dads, Olivia 2 e L’Ora della Verità: le serie estive di Canale5 tra drammi, misteri e gialli da risolvere

Da Manifest 2 a Council of Dads, Olivia 2 e L’Ora della Verità, sono queste le serie tv che Mediaset ha annunciato in arrivo su Canale5. In particolare, proprio Manifest 2 sarà la prima ad aprire le danze già a luglio, molto probabilmente, alla fine delle repliche della prima stagione in onda in seconda serata al martedì. Ma quando? Proprio in queste ore Mediaset ha cambiato la sua programmazione optando per la messa in onda di un singolo episodio della serie al martedì a partire dal 16 giugno prossimo e a questo punto sembra improbabile che il finale arriverà in tempo per Manifest 2, i fan dovranno rinunciare al ripasso?

La risposta arriverà nelle prossime settimane e lo stesso succederà anche per Council of Dads, Olivia 2 e L’Ora della Verità. Al momento non c’è una data ufficiale per la messa in onda delle tre serie ma il palinsesto pubblicato parla di una forbice che va dal 5 luglio al 5 settembre e questo lascia pensare che Olivia 2 e L’Ora della Verità potrebbero essere le prime ad andare in onda lasciando Council of Dads come ottima serie con cui aprire l’incerta, prossima stagione.

Per chi non la conoscesse ancora, la nuova serie americana è stata già etichettata come la copia (bella o brutta tocca a voi deciderlo) di This is Us per NBC. Council of Dads è l’adattamento televisivo dell’omonimo romanzo scritto da Bruce Feiler e ha come protagonista l’amorevole padre Scott Perry (Tom Everett Scott) che alla terribile scoperta di avere un tumore, si impegna per garantire che i suoi figli continuino ad avere una guida paterna mettendo insieme il “Consiglio dei Padri”, di cui fanno parte i suoi amici più stretti. Piacerà al pubblico di Canale5? Siamo sicuri di sì visto che anche Rai1 ha puntato sul drama familiare annunciato una versione italiana di This is Us per la prossima stagione.

Dall’altra parte abbiamo la bella Olivia Alessandri pronta a tornare su Canale5 con i nuovi episodi della seconda stagione di quella che un tempo in Italia era nota come “La mia vendetta“. La prima stagione è andata in onda ormai anni fa ma adesso, cinque anni dopo la sua vendetta, Olivia Alessandri dirige uno studio legale a Nizza, è specializzata in casi persi ed è determinata a correggere le più grandi ingiustizie. La seconda stagione, trasmessa in Patria lo scorso ottobre, è composta da sei episodi che, molto probabilmente, andranno in onda tra luglio e agosto.

Infine, c’è L’Ora della Verità, serie tv francese dal titolo originale Le Temps est Assassin, con protagonista Caterina Murino, annunciata più volte nel corso dell’anno e slittata da aprile fino all’estate ormai alle porte. La serie tratta dal bestseller di Michel Bussi e in onda in Patria lo scorso anno proprio tra l’estate e l’autunno, segue tre generazioni di donne. Nel 1994, all’età di sedici anni, Clotilde Idrissi fu vittima di un incidente stradale in cui fu l’unica sopravvissuta. Suo fratello e i suoi genitori morirono sul colpo e adesso lei, venticinque anni dopo, ritorna sulla scena della tragedia con suo marito e sua figlia dove sarà protagonista di una serie di strani incidenti fino a quando non le giunge una lettera scritta dalla madre. Questo la spingerà a capire cosa è realmente accaduto in quell’incidente e se la madre è davvero viva oppure no.