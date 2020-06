Arrivata l’app Spotify su NOW TV Smart Stick e NOW TV Box

L’app Spotify è finalmente disponibile su NOW TV Smart Stick e NOW TV Box. Chi procederà all’attivazione di un nuovo dongle in questi giorni si ritroverà l’applicazione per l’accesso allo streaming musicale della nota piattaforma già nella schermata principale del servizio: tutti quanti gli altri, per poterne usufruire, dovranno scaricarla. Per poterlo fare entrate nella sezione ‘Apps‘ del menu principale, scorrete all’interno dell’elenco fino ad individuare l’app Spotify, e date conferma cliccando su ‘OK‘. Fatto questo, non dovrete fare altro che aggiungerla alla sezione ‘My Apps‘ tramite la voce ‘Aggiungi App‘, e dare una nuova conferma col tasto ‘OK‘.

Da questo momento, nonostante tutti i passaggi possano essere stati eseguiti alla giusta maniera, potrebbe capitare di non visualizzare subito l’app Spotify. Se è questo il vostro caso, la soluzione più immediata potrebbe essere costituita da un reset di NOW TV Smart Stick e NOW TV Box. Prima di procedere tenete presente che sarà necessario essere in possesso, o per meglio dire ricordare, le credenziali della rete Wi-Fi e dell’account NOW TV.

NOW TV Smart Stick e NOW TV Box scaricheranno in automatico gli aggiornamenti, compresa l’app Spotify. Il programma vi consentirà di avere accesso ad ogni funzionalità prevista dalla vostra offerta musicale, a patto di inserire, anche in questo caso, le credenziali dell’abbonamento, o comunque dell’account che vi compete (in alternativa potreste abbinare il nuovo dispositivo attraverso un codice da inserire in una pagina web dedicata, da aprire con qualsiasi browser preferiate). Potrebbero essere tanti gli utenti a gradire la notizia dell’approdo dell’app Spotify su NOW TV Smart Stick e NOW TV Box, che permetterà loro di fruire della propria musica direttamente dalla TV, magari collegata ad un sistema audio di notevole potenza, senza passare dalla console, per farvi un esempio.