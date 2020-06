10 canzoni dei Jarabe De Palo e gli album per ricordare Pau Donés

10 canzoni dei Jarabe De Palo sono probabilmente soltanto un numero perché in queste tristi ore, le prime dopo la scomparsa di Pau Donés, suonano come un requiem. Il frontman adesso è immortale: ogni artista lascia nella sua opera quella parte infinita di sé.

La Flaca

La Flaca fu il biglietto da visita dei Jarabe De Palo. Title-track dell’album d’esordio pubblicato nel 1996, il singolo fu due volte disco di platino in Italia. Intensa e meravigliosa era anche El Lado Oscuro, un’appassionata dichiarazione d’amore.

Depende

La hit Depende fu tradotta in italiano con il titolo Dipende insieme a Jovanotti. La title-track è ancora oggi una delle canzoni più quotate dei Jarabe De Palo. Agua riuscì quasi a pareggiare la hit La Flaca.

De Vuelta Y Vuelta

Con De Vuelta Y Vuelta (2001) i Jarabe De Palo presero una svolta intimista e consacrarono il successo in Italia. Nella canzone Tiempo collaborò anche Jovanotti, ormai amico di Pau Donés.

Bonito

Dopo De Vuelta Y Vuelta i Jarabe De Palo scelsero atmosfere più leggere. Bonito conteneva la title-track che ancora una volta funzionò in tutto il mondo.

Adelantando

Pubblicato nel 2007, Adelantando conteneva una versione italiana della traccia Me Gusta Como Eres in collaborazione con Niccolò Fabi dal titolo Mi Piace Come Sei. Nella title-track era presente anche una citazione di Penso Positivo di Jovanotti.

Somos

L’ottavo album in studio dei Jarabe De Palo ospitava anche Kekko Silvestre dei Modà e Jovanotti, rispettivamente per le tracce Siamo (Somos) e Oggi Non Sono Io (Hoy No Soy Yo).

Tra le 10 canzoni dei Jarabe De Palo che hanno reso immortale Pau Donés ricordiamo anche La Quiero A Morir in featuring con Francesco Renga e pubblica nel 2011 come versione in italiano del duetto con Alejandro Sanz.