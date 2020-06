Valanga di messaggi per Stash papà, il leader dei The Kolors ringrazia sulle note di Non è Vero (video)

Una valanga di messaggi di auguri per Stash papà: il cantante ringrazia in musica i sostenitori dei The Kolors e tutti coloro che stanno dimostrando di apprezzare il nuovo singolo del gruppo, Non è Vero.

Pubblica un video su Facebook oggi e dice: “Volevo ringraziarvi tantissimo per tutti i messaggi, per la vicinanza, per il calore che mi state mostrando in questo momento così importante della mia vita”.

Un momento fondamentale, quello della gravidanza della sua fidanzata Giulia, che “Non si riesce a immaginare finché non lo si prova”, aggiunge Stash, invaso dai messaggi di auguri subito dopo l’annuncio di Maria De Filippi, in diretta nella finale di Amici Speciali.

Il video ha però anche un altro scopo: ringraziare per il supporto al brano Non è Vero, l’ultimo singolo rilasciato dai The Kolors in ordine di tempo, già candidato a hit estiva.

Un brano dal mood festoso e allegro, in perfetto stile The Kolors, riceve il testimone dal tormentone Pensare Male, pronto ad eguagliare il suo successo in radio.

In tantissimi stanno taggando Stash e i The Kolors su contenuti riguardanti il nuovo singolo; il messaggio di ringraziamento è sulle note di Non è Vero, in versione acustica, dal vivo sui social.

Stash intona qualche verso nel nuovo brano dopo aver rinunciato a disputare la finale di Amici Speciali che lo ha visto ugualmente grande protagonista: la band si è esibita ripetutamente fuori gara, per sostenere i 4 finalisti; Stash poi è stato il protagonista di un momento particolarmente toccante che ha portato all’annuncio della sua imminente paternità.

Maria De Filippi gli ha consegnato una collanina con un ciondolo a forma di orsacchiotto che Stash ha indossato subito, come fosse un portafortuna, e che dovrà consegnare al bambino alla sua nascita.

Il video di Stash sui social con Non è Vero live: