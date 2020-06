Tutta la programmazione della musica su Rai 5, da Giuseppe Verdi a Gioacchino Rossini

Con la programmazione della musica su Rai 5 si aprono le porte delle più grandi rappresentazioni dei più importanti teatri italiani, dall’Opera di Roma all’Opera di Firenze.

L’iniziativa è stata promossa da Rai Cultura in collaborazione con l’ANFOLS (Associazione Nazionale Fondazioni Lirico Sinfoniche) e spalanca le porte delle teche Rai con le più importanti rappresentazioni che fino ad ora erano rimaste negli archivi o in edizioni limitate ai soli collezionisti.

Il progetto arriva a seguito della serrata del lockdown dovuto alle disposizioni governative per contrastare la pandemia del COVID-19. Con il divieto degli assembramenti molte rassegne sono state ridotte o annullate e per questo – come spiega Francesca Nesler, responsabile dell’offerta di musica colta all’Ansa – verranno trasmessi tanti spettacoli per il pubblico da casa, alcuni dei quali mai comparsi sul piccolo schermo.

La programmazione della musica su Rai5 ha dunque aumentato l’offerta – 1100 ore l’anno contro le canoniche 300 – con programmazioni da giugno a dicembre, dal lunedì al venerdì alle 10 di mattina e con la prima serata del mercoledì alle 21.

L’iniziativa riporterà i grandi spettacoli sulle musiche di Gioacchino Rossini e Giuseppe Verdi e con la presenza di grandi nomi come Carla Fracci e Rudolf Nureyev.

Le rappresentazioni sono state recuperate sia dagli archivi Rai che dai singoli teatri, e non manca all’appello La Fenice di Venezia. I documenti includeranno filmati d’epoca – è il caso del Teatro dell’Opera di Roma che nel 1980 ospitò la Giselle – ma anche registrazioni contemporanee.

Non senza orgoglio Francesca Nesler annuncia che verrà messa in onda anche un’edizione del Trittico di Giacomo Puccini rappresentato da Ermanno Olmi, Mario Monicelli e Franco Piavoli in tre tempi che nel 1983 erano stati trasmessi slegati.

Di seguito la programmazione della musica su Rai 5 (in aggiornamento):

Martedì 9 giugno ore 10 – Giselle (Teatro Opera Roma) con Rudolf Nureyev e Carla Fracci;

Mercoledì 10 giugno ore 10 – Il Viaggio A Reims (Teatro Opera Roma) musica di Gioacchino Rossini;

Mercoledì 10 giugno ore 21:16 – Onegin (Teatro Opera Roma) di P.I. Ciajkovskij;

Giovedì 11 giugno ore 10 – Rigoletto (Teatro Opera Roma) di Giuseppe Verdi;

Lunedì 15 giugno ore 10 – La Rondine (Teatro Opera FIrenze) di Giacomo Puccini.

La programmazione della musica su Rai5 riempie un grande vuoto lasciato dalla chiusura delle stagioni della grande opera.