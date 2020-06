Stefano Accorsi di nuovo papà, l’annuncio sui social con una tenera foto

Stefano Accorsi di nuovo papà. Sono passati tanti anni e tanti hater che vedevano di cattivo occhio la relazione tra l’attore e Bianca Vitali, che hanno scoperto l’amore nel 2013 sul set della serie TV 1992.

La buona novella è arrivata direttamente dal profilo instagram di Accorsi: 5 mani si poggiano sul ventre di Bianca, 5 come i membri della famiglia che si allarga. Due sono le mani della coppia, seguite da quelle di Orlando (13 anni) e Athena (10 anni) – nati dalla precedente relazione di Stefano Accorsi con l’attrice e modella Laetitia Casta insieme alla manina del piccolo Lorenzo, 3 anni.

Con Stefano Accorsi di nuovo papà si riempie di buoni propositi l’uscita dal lockdown e arriva il placet di tanti colleghi e tante colleghe, comprese Carolina Crescentini e Laura Chiatti.

I due attori si sono sposati nel 2015 e due anni dopo è arrivato Lorenzo. Lei è figlia della penna di TV Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali. Stefano e Bianca si sono conosciuti poco dopo la fine della relazione dell’attore con Laetitia Casta, iniziata nel 2003 e terminata proprio in quel 2013 in cui lui ha conosciuto la sua moglie attuale.

Proprio sul suo ruolo di padre Accorsi aveva detto: “La paternità è sempre una grande emozione. Non ci si abitua mai“. Trattandosi del secondo bebè in arrivo per la coppia c’è già chi cita la famosa battuta per la quale l’attore si era reso famoso, dalla celebre pubblicità del Maxibon: “Two is megl che one”.

Una rinascita, quella con Bianca Vitali, che Accorsi ha sempre considerato una proiezione nel futuro, trattandosi di una storia che si era rivelata importante già dai primo momenti.

Tra gli appassionati di gossip c’era chi, infatti, non avrebbe mai scommesso sul nuovo status dei due attori. Lo Stefano Accorsi di nuovo papà ha messo a tacere un po’ di malelingue e un bel po’ di gufi.