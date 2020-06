Solo Flight 8 giugno: Mogol, Arisa, Grazia Di Michele, Franco Mussida, Dolcenera …

Extra bonus per altri tre voli del Barone Rosso Solo Flight. L’aereo doveva rientrare nell’hangar dopo la diretta del 1° giugno, ma le tantissime richieste da parte degli artisti e di chi si collega per stare bene insieme ha fatto sì che, con piacere, voleremo fino a lunedì 22 giugno.

Quindi anche stasera si decolla alle 20 e rimarremo tra nuvole con racconti e musica per almeno 5 ore. Per seguirci nei radar e monitorare tutto quanto accade basta collegarsi su varie piattaforme o pagine social. Saremo in diretta in contemporanea sulle homepage di:

www.optimagazine.com

www.redronnie.tv

www.roxybar.tv

le mie pagine social

Facebook

Youtube

Twich RedRonnieRoxyBar

Periscope RedRonnie

Il programma come al solito è diviso in due parti. Nella prima ci saranno collegamenti e, nella seconda, racconti di musica con ascolto di dischi in vinile.

Tra gli ospiti che saranno con noi:

MOGOL, il poeta delle canzoni. Lui è anche presidente della SIAE e sta battendosi per il giusto riconoscimento del diritto d’autore.

FRANCO MUSSIDA, storico chitarrista della PFM nonché responsabile del C.P.M. (Centro Professione Musica). Come riaprirà la storica scuola milanese? Lo racconterà stasera.

ARISA e MANUPUMA erano già state insieme a noi, ma non era ancora pronto il video della loro “Nucleare”. Stasera lo vedremo per intero.

DOLCENERA ha fatto una versione di “Pussy” della Dark Polo Gang, Lazza e Salmo per il Machete AID. Il video ufficiale è online. Stasera ci mostrerà un alternative video, decisamente bello.

GRAZIA DI MICHELE è impegnata in tantissime iniziative, tra cui il concorso per videoclip con contenuti sociali Tulipani di Seta Neri, dove mi ha coinvolto. Ma, insieme alla sorella, si sta occupando anche di animali abbandonati. Tra cani e gatti stanno ospitando un centinaio di animaletti. I video che mi ha mandato e che ci racconterà sono davvero unici.





PAOLA BIDIN è una apicoltrice di Mielizia-Conapi e staserà scopriremo cosa significa occuparsi delle api e qual è lo stato di salute di questi animaletti e, di conseguenza, del nostro pianeta.

WHEELS OF FIRE è un gruppo di rock pesante che mi è stato segnalato e, ascoltando la loro musica, ho riassaporato il piacere di lasciarmi avvolgere dal sano hard rock.

IMPORTANTE: stasera condividi la diretta, crea video party, coinvolgi gli amici, aiuta il diffondere della verità positiva. E ricordati che la parte dei vinili sarà visibile solo sulle homepage di OptiMagazine, Red Ronnie TV e Roxy Bar Tv.

Mi raccomando, stasera puntuale alle 20 perché si decolla.

www.redronnie.tv