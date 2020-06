Secondo bonus 600 INPS di aprile ancora non accreditato? Le motivazioni

Purtroppo per la seconda erogazione del bonus 600 euro INPS, quello del mese di aprile per intenderci, non è filato tutto liscio per non pochi italiani. Dopo il primo accredito valido per il mese di marzo dell’aiuto previsto dal decreto Cura Italia, tanti cittadini non hanno più ricevuto altri aiuti. Naturalmente la mancanza del sussidio crea numerosi problemi per chi non ha altre entrate in questo periodo prolungato di emergenza Covid-19.

L’ente previdenziale ha chiarito la sua posizione in merito alla questione, lasciando in parte disattese le speranze di molti italiani. In pratica, chi ha ricevuto il solo suo primo bonus INPS ee poi null’altro dovrà forse attendere ancora un po’ per l’erogazione. Come visibile anche nel tweet riportato in questo articolo, si fa riferimento a pagamenti tardivi perché ancora in lavorazione.

C’è forse il rischio che chi ha ricevuto il primo accredito previsto dal decreto Cura Italia non ne riceva il secondo? L’INPS ha parlato di pagamenti in lavorazione ma non di problemi per l’erogazione. Plausibile è dunque che gli accrediti arrivino eccome, anche se con tempi non ancora ben chiari e forse non immediati.

Ci sono alcuni pagamenti tardivi ancora in lavorazione #InpsInAscolto — INPS (@INPS_it) June 8, 2020

Dopo il secondo bonus INPS da 600 euro valido per il mese di aprile, il Governo (nell’ultimo decreto Rilancio) ha previsto anche un terzo sussidio più corposo fino a 1000 euro complessivi per i richiedenti per il mese di maggio. Sui tempi di erogazione di quest’ultimo per tutti non ci sono informazioni ufficiali e pure significative. In realtà per quest’ultima tipologia di aiuto sono stati criticati i requisti abbastanza stringenti, come quelli relativi alla riduzione di incassi (per il periodo di emergenza) pari al 33% in meno rispetto al periodo Covid-19). Probabilmente su quest’ultima erogazione non mancheranno nuovi chiarimenti nel giro di poco tempo.