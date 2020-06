Riapre il Museo del Cenacolo Vinciano: orari ridotti, obbligo di prenotazione e regole d’accesso post Coronavirus

Riapre il Museo del Cenacolo Vinciano a Milano, con orari ridotti ed obbligo di prenotazione. In questo articolo tutte le regole d’accesso al Museo nel rispetto delle normative vigenti in tema di contenimento dei contagi da Covid-19.

Le regole per l’accesso al Museo del Cenacolo Vinciano introducono riduzioni in termini di orari e di presenze, contingentate per garantire le distanze di sicurezza minime.

I visitatori potranno accedere al museo seguendo un percorso di visita in sicurezza che rispetti le indicazioni sul distanziamento fisico, la separazione dei flussi e tuteli la salute di visitatori e lavoratori; sono quindi state introdotte modifiche nel percorso di visita e nelle modalità di accesso.

Potranno accedere al Refettorio un massimo di 5 persone ogni 15 minuti. Il Refettorio è lo spazio che ospita l’Ultima Cena di Leonardo da Vinci.

Gli orari subiscono modifiche a partire da martedì 9 giugno. Il Museo del Cenacolo Vinciano sarà aperto dal martedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (con ultimo ingresso alle ore 18.45); sabato e domenica il museo sarà aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.45 (con ultimo ingresso alle ore 13.30).

I primi giorni con le nuove modalità d’ingresso saranno dei test utili a valutare modifiche successive che potrebbero riguardare il numero di visitatori da accogliere quotidianamente e gli orari di apertura al pubblico.

Le visite avverranno esclusivamente su prenotazione. Le prenotazioni sono attive a partire da oggi, lunedì 9 giugno, secondo le modalità che seguono.

Come prenotare una visita al Museo del Cenacolo Vinciano

Tutti coloro interessati alla visita al Museo dei Cenacolo Vinciano sono obbligati a prenotare online in quanto non sarà possibile, per il momento, acquistare biglietti d’ingresso in biglietteria.

Si può prenotare la visita attraverso più modalità:

sito di Vivaticket;

call center: al numero gratuito da rete fissa 800 990 084 oppure al numero a pagamento (da rete fissa e mobile) +39 02 92800360;

via mail inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo gruppi@vivaticket.com.

I prezzi dei biglietti per il Museo del Cenacolo Vinciano

Il prezzo del biglietto intero è pari a 15 euro (incluso il diritto di prenotazione).

Sono a disposizione biglietti ridotti al prezzo di 2 euro (ai quali è necessario aggiungere altri 2 euro per il diritto di prenotazione) per i cittadini dell’Unione Europea e dello SEE di età compresa tra i 18 e i 25 anni.

Sono disponibili ingressi gratuiti (ma si pagano i 2 euro di diritti di prenotazione) in alcuni casi specifici tra i quali i visitatori al di sotto dei 18 anni di età, docenti e studenti, giornalisti.

Sono disponibili, infine, ingressi gratuiti per i quali non è necessario pagare il diritto di prenotazione pari a 2 euro, nel caso in cui i visitatori siano guide turistiche, interpreti o gruppi di studenti provenienti da Paese dell’Unione Europea. Questo tipo di ingresso è da prenotare esclusivamente tramite call center.

Il Museo del Cenacolo Vinciano si trova in Piazza di Santa Maria delle Grazie 2, a Milano.