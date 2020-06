Possibile scheda tecnica e prezzo del OnePlus Z, praticamente ci siamo

Per voi i OnePlus 8 costano troppo? Allora probabilmente dovreste aspettare il OnePlus Z, di cui ormai parla in pratica tutti i giorni. Arrivano, infatti, anche oggi notizie sulla scheda tecnica del dispositivo, questa volta a partire, come riportato da ‘desidime.com‘, da utenti indiani con applicazione PayBack, che hanno ricevuto un sondaggio specifico relativamente ad un telefono non ancora presentato. Lo strumento di indagine ha chiesto loro con quali probabilità avrebbero acquistato un terminale con quelle specifiche tecniche se offerto da OnePlus.

Lo smartphone in questione si contraddistingue per uno schermo da 6.55 pollici Super AMOLED con refresh rate a 90Hz ed il sensore collocato sotto il pannello. Si parla anche di una fotocamera frontale punch hole da 16MP, del processore Snapdragon 765 (con supporto al 5G), 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (specifiche tecniche più in linea con un middle-range rispetto a quanto era trapelato nella giornata di ieri e di cui vi abbiamo meglio raccontato in questo articolo). Il sondaggio, presumibilmente in riferimento al OnePlus Z, parla anche di una batteria da 4300mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W e di un comparto fotografico posteriore triplo, con sensori da 64 + 16 + 2MP.

La stessa fonte suggerisce anche il prezzo di vendita che sarà probabilmente applicato al OnePlus Z, pari a 24,900 rupie indiane, il corrispettivo di circa 290 euro al cambio attuale. Il device potrebbe essere presentato il prossimo 10 luglio, almeno localmente, anche se non mancano le indicazioni di chi ipotizza possa già essere presentato il 2 luglio insieme alla OnePlus TV. Francamente noi vediamo più plausibile la data del giorno 10, magari a margine di un evento singolo e pensato in via esclusiva per il OnePlus Z, in cui il produttore cinese ha già dimostrato di credere molto. Voi comprereste un dispositivo così? Fatecelo sapere lasciando un commento attraverso il box qui sotto.