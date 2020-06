New Body di Nicki Minaj e Kanye West esce in via ufficiale: il brano era stato registrato nel 2018

New Body di Nicki Minaj e Kanye West uscirà finalmente su tutti i digital stores dopo essere rimasto nel cassetto per due anni. L’annuncio è stato dato dalla stessa Nicki durante una diretta su Instagram insieme a DjBoof durante la quale la rapper ha ricevuto diverse e insistenti domande da parte dei fan circa quel brano di cui tutti erano a conoscenza ma che non è mai stato pubblicato.

Nicki Minaj ha dunque accolto le richieste dei follower e ha risposto: “Fatemi contattare Kanye, vedo che continuate a chiederlo”. Il brano, infatti, era stato registrato nel 2018 ed era destinato a far parte della tracklist dell’album Yandhi di Kanye West che non è mai stato rilasciato.

Successivamente Kanye aveva in mente di inserirne una versione rivisitata nel disco Jesus Is King (2019), ma ciò non è avvenuto. Nel frattempo una versione bootleg era comparsa in rete, ma ciò non bastava al pubblico: tutti chiedono ancora a gran voce una release ufficiale di New Body di Nicki Minaj e Kanye West.

Il pezzo vede anche la partecipazione di TY Dolla Sign ed è diventato virale su Tik Tok, ma anche in questo caso il pubblico ha mostrato frustrazione. Ora Nicki Minaj, dunque, ha annunciato che si impegnerà a contattare Kanye West per la pubblicazione del brano ufficiale.

I due artisti hanno già collaborato in passato nel brano Monster contenuto nel disco My Beatiful Dark Twisted Fantasy di Kanye West (2010) e in quell’occasione avevano partecipato anche Jay-Z, Rick Ross e Bon Iver. Il singolo era diventato Disco di Platino in America.

Ora i fan non devono far altro che aspettare: considerando i tempi di produzione di un brano già registrato New Body di Nicki Minaj e Kanye West potrebbe uscire entro il 2020 per la gioia di tutti fan che attendono dal 2018 la release sui digital stores.