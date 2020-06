Nella Samsung Week Mediaworld il prezzo di Samsung Galaxy S20 e Note 10 Lite in vetrina

Parte oggi 8 giugno la Samsung Week Mediaworld. Dureranno una settimana le promozioni dedicate al brand. Ottima notizia per chi punta ad un prodotto, magari un nuovo smartphone. Lo sconto riservato in particolare a Samsung Galaxy S20 ma anche al Samsung Galaxy Note 10 Lite è degno di nota e va esaminato nel dettaglio.

C’è da specificare che le promozioni in corso sono riservate allo shop online Mediaworld e prevedono un costo di spedizione standard di 4,99 euro. Come alternativa gratuita per la consegna è sempre garantita la possibilità di ritirare la merce in negozio, presso uno dei più dei 100 punti vendita del territorio nazionale.

L’offerta regina della Samsung Week Mediaworld è senz’altro quella dedicata al Samsung Galaxy S20. Il modello di smartphone top di gamma (nella sua versione standard) è in vendita a 798 euro. Un bel taglio di prezzo se pensiamo al valore di listino del telefono di 929 euro. L’esemplare in sconto è quello nella colorazione Cosmic Gray. Aspetto non certo trascurabile della promozione è l’immediata disponibilità della consegna con spedizione garantita entro questo venerdì 12 giugno. Oltre che in una soluzione unica, il telefono potrà essere acquistato anche in 20 rate a tasso zero.

Altra promozione degna di nota nella Samsung Week Mediaworld è quella pensata per l’economico phablet Samsung Galaxy Note 10 Lite. Quello proposto è il prezzo più basso mai applicato dalla catena di elettronica. Il dispositivo è ora acquistabile a 469 euro e non più a 629 euro ed è prevista pure la soluzione rateale, in 20 mensilità a tasso zero. Anche in questo secondo caso, il telefono sarà consegnato in pochi giorni e arriverà non oltre venerdì 12 giugno.

Su entrambi gli smartphone qui indicati, va segnalata anche la promozione relativa all’acquisto dell’antivirus MCAFEE Live Safe. Il prezzo dello strumento di sicurezza è ora di 19,90 euro e non più 79,90 euro.