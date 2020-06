Legacies 2 torna su Sky e Premium con i nuovi episodi per la gioia dei fan di The Vampire Diaries e The Originals

Tutto è pronto per il ritorno di Legacies 2 che da oggi, 8 giugno, sarà nuovamente in onda su Sky e Premium Stories con i restanti episodi della seconda stagione. Hope, la figlia dell’originale per eccellenza, ovvero Klaus, tornerà protagonista in tv insieme ai suoi compagni di avventura della Scuola dei Salvatore, chiaro riferimento proprio ai famosi fratelli che hanno dato vita a The Vampire Diaries e alla sua saga regalandoci ben due spin-off molto apprezzati.

Legacies 2 si era fermata lo scorso marzo all’episodio numero 10 ma da oggi, 8 giugno, riprenderà la sua corsa partendo proprio dall’11 dal titolo “Che problema c’è Cupido?” in cui non si potrà non parlare d’amore visto che dal portale per Malivore creato dal Necromante, esce Pothos, un amorino fratello del dio Cupido, che offre il suo aiuto in cambio di una freccia d’oro, oggetto custodito proprio nella scuola Salvatore.

Ecco il promo italiano dei nuovi episodi di Legacies 2:

Photos creerà zizzania tra le coppie (e non solo) finendo anche col mangiare i cuori delle persone che incontra e di cui ama cibarsi. L’unica che sembra pronta a fare qualcosa per fermarlo è proprio Hope che interromperà l’appuntamento di MG e Kym e a quel punto le cose non faranno altro che precipitare. Occhio alla freccia perché non solo sarà l’oggetto del piace di Pothos ma si rivelerà essere l’arma letale per qualcuno che conosciamo molto bene.

Legacies 2 continuerà poi fino all’episodio numero 16 in onda a luglio su Premium Stories e su Sky con il titolo “Facing Darkness is Kinda My Thing”, prima di arrivare al finale, però, Hope e i suoi avranno a che fare con un volto noto di The Vampire Diaries, il temibile Kai. Nel prossimo episodio scopriremo che le preoccupazioni di Alaric sono legate al fatto che lui e le figlie sono nella stessa prigione in cui Bonnie aveva bloccato Kai. Le anticipazioni rivelano che il cattivo “zio” delle gemelle si paleserà e a loro sì che ci sarà da preoccuparsi anche per Alaric. Cos’ altro succederà in questi episodi restanti?

L’appuntamento con Legacies 2 è fissato al lunedì con un singolo episodio a settimana.