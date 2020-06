L’Alchimista in lacrime a Uomini e donne: la scelta di Giovanna Abate non è Davide Basolo

Lacrime e petali oggi pomeriggio a Uomini e donne dove l’Alchimista chiude il suo percorso da solo nel suo camerino, con buona pace dei fan che lo avrebbero voluto al fianco di Giovanna Abate. I primi selfie di coppia dopo la complicata scelta del programma di Maria de Filippi, hanno come protagonisti la bella Giovanna Abate e il “suo Sammy Hassan” come più volte lei stessa lo ha definito durante il suo lungo monologo e non Davide Basolo che per settimane ha permesso a Uomini e donne di volare alto anche con gli ascolti. E le emozioni?

Non sono mancate. Era da tempo che il trono classico non irretiva così tanto il pubblico e la stessa Maria de Filippi ci ha tenuto a sottolinearlo parlando di sentimenti veri durante i ringraziamenti della bella tronista che proprio l’anno scorso si era beccato il no di Giulio Raselli. Questa volta le cose sono andate diversamente per lei e nonostante gli ostacoli che ha messo sul suo cammino il destino, Giovanna Abate ha deciso di chiudere la porta in faccia ad una romantica storia d’amore con Davide Basolo, l’Alchimista, a favore della passione e delle complicazioni che ci saranno con Sammy Hassan.

La sua scelta è destinata a rimanere nella storia e non solo perché il corteggiatore ha detto di no uscendo dallo studio salvo poi tornare con un mazzo di fiori per rivelare il suo scherzo, ma anche per via delle misure in atto per il Coronavirus. I petali non sono mancati ma Giovanna e Sammy non si sono potuti baciare, almeno non a favore delle telecamere, se non con la mascherina stringendosi le mani con i guanti neri, immagini che rimarranno nella storia per via di questo particolare momento.

A questo punto il pubblico si è spaccato: da una parte c’è chi li trova davvero emozionanti e dall’altro chi, invece, avrebbe preferito Davide Basolo. L’Alchimista ha saputo regalare emozioni a tutti fino alla fine, anche nella sua ultima esterna, ma questo non è bastato, non a conquistare Giovanna Abate, ma forse per il trono c’è ancora una speranza..

Quando li rivedremo? Anche in questo caso i fan sono pronti a scommettere che ritroveranno Giovanna e Sammy a Temptation Island, che ci sia anche Davide tra i protagonisti?