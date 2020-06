Il Karaoke estivo di Alessandra Amoroso con i Boomdabash

Alessandra Amoroso con i Boomdabash per il nuovo singolo estivo. Se è vero che la squadra che vince non si cambia, Alessandra Amoroso e i Boomdabash lo sanno bene e tentano un’altra collaborazione sulla scia del successo di Mambo Salentino, rilasciata lo scorso anno.

Il nuovo brano che li vede collaborare si intitola Karaoke e sarà disponibile in radio e in digital download dal 12 giugno.

Ad anticipare il rilascio del pezzo un simpatico video tesser condiviso sui social che documenta l’incontro di Alessandra Amoroso e dei Boomdabash dopo una serie di messaggi scambiati su whatsapp che hanno dato origine ad una nuova collaborazione.

Negli scorsi giorni, Alessandra Amoroso aveva coinvolto i fan chiedendo loro di cosa avessero voglia in previsione dell’estate ormai alle porte. Numerosi i commenti sui social che hanno anticipato la sua risposta: Alessandra ha voglia di… Karaoke!

“Quest’estate ho voglia di… Karaoke con i miei fratelli @BOOMDABASH“, scrive Alessandra Amoroso e conferma che in estate non rimarrà ferma: un nuovo singolo è all’orizzonte per la cantante che già la scorsa estate ha dominato le classifiche con Mambo Salentino, il primo pezzo feat. Boomdabash.

Karaoke è già disponibile in pre-save ma verrà rilasciato il 12 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Cosa aspettarsi da Karaoke? Sicuramente un singolo dal sapore tipicamente estivo: lo conferma il teaser disponibile sui social ma anche la volontà della cantante salentina di unirsi nuovamente ai Boomdabash per quella che sarà una vera e proprio festa in musica. Anzi… un grande Karaoke!

