Il giovane Montalbano su Rai1 l’8 giugno, il primo Capodanno di Salvo a Vigata

Secondo appuntamento con Il giovane Montalbano su Rai1, la serie prequel del “commissario” che torna in onda lunedì 8 giugno con il film tv Capodanno. La fiction racconta gli inizi della carriera a Vigata di Salvo Montalbano, personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri.

Ambientata nella Sicilia del 1990, il giovane commissario comincia le sue prime indagini conoscendo quelli che sarebbero diventati i suoi più fedeli colleghi. Nel film tv di stasera, Salvo è alle prese con un caso di omicidio avvenuto nell’hotel dove ancora sta alloggiando. È la notte di Capodanno e il giovane commissario non ha ancora chiamato suo padre per fargli gli auguri… eppure si trovano nella stessa città.

Montalbano si è ormai adattato al nuovo commissariato dove ha conosciuto dei colleghi che lo stimano e lo rispettano. Perfino il medico legale Pasquano, con cui non perde occasione di punzecchiarsi, inizia ad apprezzare il suo talento e il suo spirito di osservazione. È la notte di Capodanno, il primo di Salvo in Sicilia dopo il suo trasferimento, e continua a vivere nell’Hotel Pirandello. Il 1991 inizia con un misterioso omicidio, avvenuto nell’hotel dove alloggia, sul quale Montalbano dovrà indagare. Intanto, la sua vita personale comincia ad andare a rotoli: evita il padre che abita proprio a Vigata e si dimenticare (almeno così dice) di fargli gli auguri; inoltre, quando la fidanzata Mery gli confessa di aver fatto dei progetti a lungo termine nella nuova casa, Salvo si tira indietro. Nonostante le voglia molto bene, non se la sente di proseguire oltre. E Mery, a quel punto, lo lascia.

Il film diretto da Gianluca Maria Tavarelli è tratto dai racconti Capodanno contenuto nella raccolta Un mese con Montalbano e Meglio lo scuro contenuto nella raccolta La paura di Montalbano (edite da Arnoldo Mondadori Editore). Nel cast oltre a Michele Riondino, anche Sarah Felberbaum, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Maurilio Leto, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati e Massimo De Rossi. La fiction è una co-produzione Rai Fiction – Palomar, realizzata da Carlo Degli Esposti e Nora Barbieri con Max Gusberti.

Repliche dorate anche per Il Giovane #Montalbano ✨ Il nuovo ciclo di repliche dei film tv con Michele Riondino partono dal 21.7% di share pari a poco meno di 5 mln di spettatori 📈 Un successo che si scontrerà con l'afa estiva: la serie andrà in onda per altre 11 settimane!😱 pic.twitter.com/4HiEu7K7Fd — TV Italiana (@TV_Italiana) June 2, 2020

Il giovane Montalbano su Rai1 torna lunedì 15 giugno con il film tv Ritorno alle origini in cui la vita di Salvo subisce delle svolte: dall’arrivo del collega Mimì Augello alla fine della sua relazione con la fidanzata storica, fino all’ingresso in scena di Livia, colei che sarebbe diventata la sua futura compagna.

L’appuntamento con Il giovane Montalbano su Rai1 è per stasera alle 21:25.