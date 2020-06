Cambia la programmazione di New Amsterdam 2 e Manifest su Canale5, ecco le novità sui nuovi episodi

Cambia la programmazione di New Amsterdam 2 e Manifest su Canale5. Il medical drama è tornato in prima serata con due episodi a settimana evitando così ai fan una lunga ed estenuante maratona che ma preso le cose cambieranno soprattutto in vista del finale. A causa della pandemia che ha investito il mondo mettendo in panchina cast e crew delle serie tv, anche New Amsterdam 2 è andata in onda in versione “ridotta” e il risultato è che questa seconda stagione sarà composta da soli 18 episodi e non 22 come la prima e quindi presto avremo a che fare con il gran finale.

Per il momento, l’11 giugno sono previsti due episodi, i numeri 12 e 13 della stagione, mentre il 18 ne andranno in onda ben tre spingendo così la serie verso il finale che, salvo imprevisti, si concluderà il giovedì successivo, il 25 giugno, con gli ultimi due. Così come altre serie, anche New Amsterdam 2 si è conclusa con un finale messo insieme in corsa e non con quello che gli sceneggiatori avevano scritto e pensato, inoltre era previsto un episodio su uno strano virus molto aggressivo e la produzione ha deciso di rinunciarvi, almeno per ora ma non farà lo stesso nella terza stagione.

Altra storia per Manifest. La serie sta andando in onda in replica in seconda serata su Canale5 in coppia con La Cattedrale del Mare che, però, si concluderà proprio questa settimana con la messa in onda degli ultimi due episodi, cosa ne sarà a quel punto del drama con Josh Dallas?

A quanto pare la serie che attualmente sta andando in onda con due episodi cambierà la sua velocità e dal 16 giugno tornerà con un singolo episodio. Se martedì andranno in onda gli episodi 5 e 6, martedì 16 l’appuntamento è con il numero 7 dal titolo “Tutto a posto, niente in ordine” in onda a partire dalle 23.58 circa. La prima stagione di Manifest è composta da ben 16 episodi quindi, salvo cambiamenti, il percorso sarà ancora lungo e potrebbe impegnarci per tutta l’estate, ma quello che i fan si chiedono è: le repliche apriranno la strada alla messa in onda della seconda stagione in autunno?