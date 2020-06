Call of Duty Warzone Stagione 4 tra novità e ritorni, cosa bolle in pentola?

Il rinvio della nuova stagione di Call of Duty Warzone, la numero tre per essere precisi, ha senza dubbio incrementato a dismisura la voglia di novità da parte dei fan. Una scelta legittima quella di Activision, che ha deciso di evitare il rilascio dei nuovi contenuti nel Battle Royale nel rispetto delle tensioni delle ultime settimane negli Stati Uniti.

L’attesa non dovrebbe estendersi però a oltranza, vista comunque la volontà di publisher e team di sviluppo di rilanciare in tempi brevi il titolo. E per farlo hanno pensato bene di infarcire Call of Duty Warzone delle immancabili novità, ma anche di graditi ritorni.

Call of Duty Warzone e la nuova stagione, tra novità e nostalgici ritorni

E partiamo proprio da quest’ultimo aspetto che caratterizzerà i prossimi mesi all’interno del Battle Royale. Stando infatti alle indiscrezioni provenienti dal datamine (mancano chiaramente le ufficialità del caso) sarebbero pronti a tornare i contratti “Ricercato” nella loro forma originale. In principio infatti questi ultimi prevedevano che, una volta attivati, alla squadra di attaccanti venisse evidenziato un bersaglio da eliminare. Una storia molto diversa rispetto a quella degli ultimi tempi: in questo caso era colui che attivava il contratto a diventare l’uomo nel mirino.

E tra le novità più rilevati pronte a fare il loro esordio in Call of Duty Warzone annoveriamo la modalità “Floor is Lava”. Analogamente al “gioco” che ha fatto ridere un po’ tutti sui social, qui gli utenti dovranno guardarsi bene dal poggiare i piedi a terra. La pena, in questo caso, è infatti la morte all’interno del gioco. Bisognerà quindi riuscire a sfruttare posizioni sopraelevate per riuscire a ottenere l’ambita vittoria nel corso delle partite.

Sebbene siamo di fronte a leak, è innegabile che la voglia di mettere le mani sui nuovi contenuti del Battle Royale sia tanta all’interno della community. Fortunatamente basterà soltanto un altro pochetto di pazienza: come riportato nel nostro articolo di ieri, la stagione 3 è dietro l’angolo. L’avvio è infatti programmato per le ore 19.00 di domani, 9 giugno 2020.

