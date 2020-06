Arriva Doctor Who 12 su Rai4, la seconda stagione di Jodie Whittaker: i dettagli sulla messa in onda

Il giorno del Dottore è finalmente arrivato. Dopo la messa in onda dell’undicesima stagione, le avventure del Signore del Tempo proseguono con Doctor Who 12 su Rai4.

Come annunciano i profili ufficiali del canale 21 del digitale terrestre, il dodicesimo ciclo di episodi sarà trasmesso dal 14 giugno con due appuntamenti quotidiani a partire dalle ore 16:00.

Nel cast di Doctor Who 12 su Rai2 ritroviamo Jodie Whittaker, alla sua seconda prova nel ruolo del Dottore, la prima donna nella storia della serie a vestire i suoi panni; al suo fianco ci sono ancora i fedeli companion: Graham O’Brien (interpretato da Bradley Walsh), Ryan Sinclair (Tosin Cole) e Yasmin Khan (Mandip Gill). Chris Chibnall è di nuovo al timone della serie, dopo l’uscita di scena di Steven Moffat (che è stato showrunner dalla quinta alla decima stagione).

Composta da dieci episodi dalla durata di quasi un’ora, Doctor Who 12 ci riporta alle origini del Signore del Tempo che fin dal 1963, anno del suo debutto, viaggia attraverso il tempo e lo spazio a bordo del suo TADIS. Dopo un’undicesima stagione un po’ sottotono, nel nuovo capitolo, l’alieno torna ad affrontare il Maestro, sua arcinemesi, che stavolta ha un nuovo volto e altri mostri che hanno popolato la serie da più di cinquant’anni, come i Judoon (mercenari alieni con la testa di rinoceronte) e i Cyberman. Infine, un ritorno a Gallifrey, il pianeta natale del Signore del Tempo, dove scopriremo nuovi segreti e rivelazioni che hanno indignato (e non poco) il pubblico.

E poi una sorpresa per i fan di lunga data di Doctor Who: in un episodio assisteremo a un cameo del Capitano Jack Harkness, apparso nelle prime stagioni, a cui presta il volto John Barrowman.

I primi due episodi di Doctor Who 12 su Rai4 costituiscono due parti di una premiére di stagione. La prima, dal titolo Spyfall: Part One, degli agenti segreti dell’MI6 si rivolgono al Dottore affinché li aiuti a fronteggiare un’imminente attacco alieno. Nella seconda parte, Spyfall: Part Two, il terrificante piano che prevede la distruzione dell’umanità sta per diventare realtà. Riusciranno il Dottore e i suoi amici a fuggire dalle molteplici trappole aliene e sconfiggere chi minaccia la fine del mondo?

L’appuntamento con Jodie Whittaker e Doctor Who 12 su Rai4 è fissato da domenica 14 giugno.