Appena presentato il Ninebot E22E by Segway: tutto sul monopattino elettrico

Il bonus mobilità rappresenterà senz’altro un importante incentivo per la vendita dei monopattini elettrici, mezzi di trasporto pratici ed ecologici, di cui il Ninebot E22E by Segway potrebbe incarnare il giusto modello su cui puntare. La differenza rispetto ai modelli che lo hanno preceduto non è abissale, ma qualche piccolo accorgimento pensato dal produttore potrebbe farvi protendere per l’acquisto. Ninebot E22E by Segway è provvisto di particolari catarifrangenti, sfoggia una pedana piuttosto grande affinché si possa mantenere l’equilibrio durante il movimento in maniera più semplice, ed ha dimensioni di 111 x 42 x 112 cm (114 x 42 x 36 una volta ripiegato), ed un peso di 13,5 kg. Non manca frontalmente un piccolo schermo per la lettura veloce delle informazioni più immediate: carica residua, velocità di percorrenza, marce, etc. Il tasto di accensione consente di modificare le modalità di guida, passando da Eco, Standard e Sport, il tutto attraverso una pressione doppia.

Ninebot E22E by Segway si contraddistingue per i pneumatici colmi di schiuma, per assicurare un controllo più sinuoso e meno artificiale quando si percorre una strada non propriamente scorrevole. Il nuovo monopattino elettrico di Segway raggiunge una velocità massima di 20 km/h (fino a 25 aggiungendo una seconda batteria), ha un motore da 300 W e può percorrere salite con pendenza del 15%. La batteria inclusa (184 Wh da 5100 mAh) garantisce un’autonomia di 22 km (i tempi di ricarica sono pure molto brevi, di circa 3 ore e 30 minuti), mentre quella aggiuntiva (187 Wh) spinge l’autonomia fino a 45 km.

Il sistema di frenata di Ninebot E22E by Segway si compone di un freno anteriore a motore rigenerativo e da un freno posteriore a pedale. Ci sono anche due levette: quella destra adibita all’accelerazione ed all’impostazione del cruise control, e quella sinistra per il controllo della frenata anteriore. Non manca il Bluetooth affinché il monopattino elettrici si interfacci con lo smartphone e le luci a LED, sia sul fronte che sul retro, per la viabilità all’imbrunire. Ninebot E22E by Segway ha un prezzo di 449,99 euro.