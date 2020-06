Anche HYPE su AppGallery: lo store Huawei sempre più ricco

Ormai non passa giorno che AppGallery bnon metta a segno un altro punto importante per guadagnare terreno nei confronti del Google Play Store. Il produttore cinese questa volta ha spalancato le porte del proprio store al team HYPE, proprio com’era stato in tempi non sospetti per Satispay. L’applicazione ufficiale di HYPE, infatti, da poche ore è disponibile al download da AppGallery, in maniera da poter essere immediatamente scaricata da tutti gli utenti dei più recenti smartphone Huawei e Honor provvisti di un conto HYPE (o magari sul punto di aprirne uno, procedimento che ricordiamo essere gratuito).

In fondo non siamo così tanti sorpresi dall’arrivo di HYPE su AppGallery: come sopra già ribadito, lo store proprietario dell’OEM di Shenzhen sta muovendo passi enormi da che è stato dato alla luce (i tempi sono davvero brevi, a riprova di quanto bene sta facendo Huawei nel popolare il proprio store di tutti i servizi necessari). D’altro canto sono oltre i 420 milioni gli utenti che ogni mese effettuano ricerche, download ed acquistano applicazioni su AppGallery. La comunità di sviluppatori ed i fornitori di servizi guardano sempre più di buon occhio al marketplace del produttore cinese, che, nonostante la giovanissima età, si sta facendo molto valere.

Siete intestatari di un conto HYPE ed avete uno smartphone Huawei e Honor di ultima generazione sprovvisto dei servizi Google? Da oggi non sarà più un problema: tutto quello che dovrete fare è aprire lo store proprietario AppGallery, cercare l’applicazione HYPE nel campo dedicato e procedere a scaricarla, per poi gestire il vostro conto smart ovunque voi siate direttamente dai vostri smartphone Huawei e Honor di ultima generazione, provvisti dei Huawei Mobile Services (HMS). Se avete domande da farci il box dei commenti in basso resta a completa disposizione.