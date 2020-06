Tutte le antenne 5G in Italia e nel mondo: copertura in tempo reale con nPerf

Le antenne 5G in Italia già installate sono molte e dove si trovano esattamente? Nel mondo, la diffusione della copertura del segnale è abbastanza diffusa? Un nuovo strumento del servizio nPerf è dedicato esclusivamente al monitoraggio delle connessioni ultra-veloci ovunque nel globo. Il punto di forza del tool poi è anche il suo continuo aggiornamento giornaliero.

Per sapere quali sono le antenne 5G in Italia e soprattutto dove si trovano basterà visitare il seguente collegamento nPerf. Per una giusta chiave di lettura dei dati va specificato esattamente da dove provengono i dati riportati nelle mappe. Le informazioni sono raccolte grazie all’ormai nota app degli omonima nPerf scaricata dagli utenti. Attraverso quest’ultima vengono raccolte le informazioni relative alla tipologia di segnale recepita dagli smartphone e dunque si ha l’assoluta certezza che in una zona ci sia un’antenna 5G appunto o no.

Lo strumento nPerf qui segnalato è particolarmente esatto e funzionale anche per il suo costante aggiornamento. Un bot automatico segnala la tipologia di connessione di rete mobile di continuo e dunque le mappe sono aggiornate addirittura ogni quindici minuti. I dati raccolti rimangono in archivio nPerf per due anni e poi via via vengono cancellati per far spazio ai più recenti.

Oltre alle antenne 5G i Italia, come specificato ad inizio approfondimento. lo stesso strumento consente di fornire le informazioni relative anche agli impianti presenti in ogni paese del mondo. Basterà consultare la mappa, azionando più o meno zoom per soffermarsi su un’area del mondo rispetto ad un’altra.

Scendendo nello specifico della mappatura nostrana a giugno 2020, ecco che cosa possiamo dire sulla base dei dati reali registrati proprio da nPerf. Le informazioni ora raccolte ci dicono che le antenne 5G in Italia sono maggiormente concentrate nelle seguenti aree: Milano, torino, Brescia, Bologna, Roma e Napoli mentre sono del tutto assenti altrove.