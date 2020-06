Specifiche gigantesche per OnePlus Z: non chiamatelo medio gamma

Si fa sempre un gran parlare del OnePlus Z, che dovrebbe essere presentato a ridosso della seconda settimana di luglio, e non prima come avevo immaginato per il costante flusso di indiscrezioni ad esso relative. Stando a quanto riportato da ‘gizmochina.com‘, difficilmente il telefono farà prima la sua comparsa (la data di lancio potrebbe addirittura essere ulteriormente rinviata rispetto a quanto appena indicato).

Per il resto, la stessa fonte ha anche divulgato le presente specifiche tecniche del OnePlus Z, che tutto sembra meno che la versione economica del top di gamma OnePlus 8. Si parla di uno schermo AMOLED prodotto da Samsung con diagonale di 6.5 pollici e risoluzione FullHD+ (forato al centro per l’alloggio della fotocamera frontale da 16MP), processore Snapdragon 765G (con supporto alle reti di ultima generazione 5G), 8/12GB di RAM, 128/256GB di memoria interna. La fotocamera posteriore dovrebbe essere tripla, con un sensore principale Sony da 48MP, un ultra-grandangolare da 12MP, un teleobiettivo da 13MP ed un autofocus laser. La batteria del OnePlus Z avrà probabilmente una capacità da 4000mAh con supporto alla ricarica rapida a 40W.

Il sistema operativo di riferimento è OxygenOS 10 basato su Android 10. Le colorazioni in cui il dispositivo verrà reso disponibile dovrebbero essere nero, blu, bianco ed una particolare nuance non ancora definita e venduta in edizione limitata. A questo punto siamo proprio curiosi di conoscere quello che sarà il prezzo di vendita del OnePlus Z, viste anche le specifiche tecniche da primo della classe che si porta dietro (più che un medio gamma sembra quasi un telefono di fascia alta, almeno questa è l’impressione che ci ha dato). Voi quale pensate possa essere la cifra giusta per questo dispositivo presumibilmente economico? Commentate l’articolo attraverso il box qui sotto per farcelo sapere.