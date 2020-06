Potrebbe chiamarsi Samsung Galaxy Watch 3 il prossimo indossabile di Seul

Il prossimo smartwatch del colosso di Seul potrebbe chiamarsi Samsung Galaxy Watch 3, come confermato, stando a quanto riportato da ‘mysmartprice.com‘, dal database dell’ente di certificazione NBTC, che ha reso noto anche il codice-modello dell’orologio (SM-R855F). L’indossabile dovrebbe avere uno schermo con diametro di 41 mm, presentare il supporto per la scheda SIM e garantire la connettività LTE. Il Samsung Galaxy Watch 3 dovrebbe offrirsi anche in una versione con schermo da 45 mm protetto da Corning Gorilla Glass, garantire un’impermeabilità fino a 5 ATM insieme alla certificazione MIL-STD 810G. La batteria, dal canto suo, potrà essere ricaricata tramite il supporto wireless a 5W.

Il Samsung Galaxy Watch 3, o quale che sia il nome scelto dal produttore asiatico per il suo prossimo smartwatch, dovrebbe essere presentato a margine dell’evento di lancio del Samsung Galaxy Note 20, in programma per agosto (con commercializzazione per la fine dello stesso mese, oppure per i primi di settembre). Speriamo che, come per i Samsung Galaxy Active, anche il Samsung Galaxy Watch 3 possa offrire un valido contributo per mantenersi in forma ed in buona salute (una cosa sappiamo non escludere l’altra, anzi è l’esatto contrario), e quindi riuscire a misurare la pressione del sangue, la saturazione dell’ossigeno e magari fare un elettrocardiogramma per valutare la presenza di eventuali aritmie (sappiamo quanto sia importante per la nostra vita diagnosticarle in tempo). Ci aspettiamo sicuramente un design più elegante e ricercato rispetto a quello volutamente sportivo dei Samsung Galaxy Active.

