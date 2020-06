Non Dirlo al Mio Capo su Rai1 avvicina Lisa ed Enrico, trame del 7 giugno

Secondo appuntamento con le repliche di Non Dirlo al Mio Capo su Rai1, la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. La storia segue la protagonista Lisa Marcelli, una giovane madre di 34 anni che, ritrovandosi vedova, decide di rientrare nel mondo del lavoro. Riesce a farsi assumere come praticamente presso uno studio legale, ma per poter continuare ad esercitare, Lisa è costretta a nascondere l’esistenza dei suoi due figli al suo cinico capo, Enrico Vinci (interpretato da Lino Guanciale).

Nella serata di domenica 7 giugno andranno in onda due nuovi episodi della prima stagione. Nel primo, intitolato I soliti sospetti, l’amante del marito di Lisa sarà chiamata a deporre e lei non sa se cedere o meno alla tentazione della vendetta. Intanto, lo studio di Enrico è impegnato nella difesa di una una compagnia aerea responsabile di un grave incidente. Lisa, invece, ha lasciato il numero di telefono a qualche uomo di troppo. E quando salta la corrente elettrica dello studio, lei ed Enrico finiscono per trovarsi molto, troppo vicini.

A seguire, l’episodio dal titolo Tentazioni inattese. Mentre è impegnato a fare pulizia nel suo studio, Enrico trova un vecchio biglietto del padre che rischia di mettere in discussione il passato della sua famiglia. A scuola, Mia, senza darlo a vedere, attende con ansia il ritorno del suo compagno di classe Romeo, ma non sembra essere l’unica. Intanto, al lavoro, Enrico regala a Lisa un delizioso tailleur grigio ed inizia così ad assaporare il piacere del successo. Però prende la cosa troppo seriamente. Infine, costretta da Marta, si convince del suo potenziale d’attrazione e arriva alla festa dello Studio Vinci più radiosa che mai, attirando anche l’attenzione del suo capo.

La serie, andata in onda per due stagioni rispettivamente nel 2016 e nel 2018, è una coproduzione Rai Fiction – Lux Vide, per la regia di Giulio Manfredonia. Ad affiancare Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, anche Chiara Francini nei panni della vicina di Lisa, Perla; Giorgia Surina è Marta Castelli, avvocatessa penalista dello studio Vinci, ed è innamorata di Enrico; Ludovica Coscione interpreta Mia Marcelli, figlia quindicenne di Lisa; Saul Nanni è Romeo Ruggeri, migliore amico di Mia; Davide Pugliese interpreta Giuseppe Marcelli, figlio minore di Lisa; Antonio Gerardi è Rocco Tancredi, marito di Perla, un imprenditore di successo che spesso ha la fama di truffatore.

Il secondo appuntamento con le repliche di Non Dirlo al Mio Capo su Rai1 è per stasera alle 21:25.