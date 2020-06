Il finale di Profiling 7 su Giallo il 7 giugno, aspettando l’ottava stagione

Termina la programmazione di Profiling 7 su Giallo, con il finale di stagione in onda sabato 7 giugno in prima serata.

Giallo trasmette in prima visione assoluta in chiaro la serie francese ambientata nella terza Divisione di Polizia Giudiziaria (DPJ) di Parigi in cui criminologhe di talento aiutano i detective a risolvere i casi più inquietanti.

Profiling 7 è stata la prima stagione che ha visto protagonista Juliette Roudet in sostituzione della storica protagonista Odile Vuillemin, uscita dal cast perché in cerca di nuove esperienze professionali: dopo i primi due episodi il personaggio di Chloé Saint-Laurent, la criminologa volto della serie per sei stagioni, ha ceduto il passo ad Adèle Delettre, ora profiler di riferimento per la squadra guidata dal comandante Thomas Rocher (Philippe Bas).

A connotare il personaggio di Adèle è il rapporto difficile con la sorella gemella Camille, traumatizzata da una sindrome di Stoccolma dopo essere stata rapita (un caso ispirato alla vera storia di Natascha Kampusch, giovane austriaca rapita a dieci anni nel 1998).

Nel finale di stagione, le tensioni arrivano al culmine quando c’è uno scambio di persona e Camille si ritrova nei panni di Adèle, distruggendo la sua reputazione presso i colleghi.

Ecco la trama degli ultimi due episodi di Profiling 7 in onda su Giallo domenica 7 giugno dalle 21.10.

7×09 I prescelti – prima parte

Mentre Adèle, bloccata nella UMD al posto di sua sorella, non riesce a dimostrare di essere stata vittima di una macchinazione, Camille si ritrova nei panni della sua gemella e si diverte a distruggere tutta la sua vita. La squadra sta indagando sul violento omicidio di un avvocato, ma il caso prenderà una svolta molto più personale per Rocher quando apprenderà che la vittima ha spinto la famiglia di Agathe, la fidanzata di suo figlio, a stabilirsi in un villaggio nella Yonne dove Lucas ha appena trascorso una settimana di vacanza.

7×10 I prescelti – seconda parte

Dopo essere fuggita dall’UMD, Adèle può solo constatare il danno fatto da Camille nei suoi panni: Emma e Hyppolite sono distrutti, Rocher non riesce più guardarla negli occhi, l’intera squadra sta cadendo a pezzi. Non riuscendo a riparare, Adèle può però apprendere gli elementi dell’indagine e scopre che il centro educativo di Yonne è una setta che droga i bambini costringendoli sparare ai loro genitori. E che non esiterà ad eliminare tutti quelli che cercheranno di contrastarla.

Giallo dovrebbe trasmettere l’ottava stagione di Profiling in prima tv in chiaro a partire da domenica 14 giugno in prima serata. Attualmente la decima stagione della serie, che vede l’ennesimo cambio di protagonista nel cast, è in onda su FoxCrime (canale 116 di Sky) in prima tv assoluta dallo scorso 4 giugno.