Il finale della terza stagione di Station 19 in onda anche in Italia, lunedì 8 giugno su FoxLife

Termina anche in Italia la programmazione della terza stagione di Station 19, lo spin-off di Grey’s Anatomy sui pompieri di Seattle in onda negli Stati Uniti su ABC insieme alla serie madre.

L’ultimo episodio è proprio un crossover con Grey’s Anatomy, la serie originale con cui Station 19 condivide alcuni personaggi e la stessa showrunner Krista Vernoff.

Il finale di Station 19 3 vede infatti la presenza di Amelia (Caterina Scorsone), la Bailey (Chandra Wilson), Levi (Jake Borelli), Teddy (Kim Raver), Carina (Stefania Spampinato) e Meredith Grey (Ellen Pompeo), che appaiono nell’episodio intervenendo in soccorso dei pompieri coinvolti in un’emergenza al Pac-North, l’ospedale fatiscente in cui Alex, Richard e Owen avevano lavorato prima di tornare al Grey Sloan.

L’episodio avrebbe dovuto avere un seguito nel finale di stagione di Grey’s Anatomy 16, ma la produzione della serie si è fermata al 21° episodio a causa dell’emergenza Coronavirus. Di conseguenza, come ha spiegato la produttrice esecutiva Vernoff, il finale di Station 13 darà al pubblico “la sensazione di percepire ciò che avevamo immaginato per quel finale“.

Ecco la trama e il promo del finale di Station 19.

Andy inizia ad avere angoscianti sospetti sulle circostanze della morte della madre. Intanto gli altri si occupano di un’emergenza in un ospedale.

L’allarme al Pac-North, probabilmente, sarebbe stato seguito da un altro allarme al Grey Sloan Memorial Hospital, visto che il finale originario di Grey’s Anatomy 16 pare prevedesse una morte eccellente. Visto che la produzione del medical drama si è fermata a quattro episodi dalla fine, anche il finale di Station 19 è stato rimaneggiato, con scene tagliate e rimaste inedite per evitare riferimenti ad un seguito che non ci sarebbe stato. Non è chiaro se questo materiale sarà in parte usato per la diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy, in lavorazione da maggio, o completamente archiviato.

Il finale di Station 19 3 va in onda su FoxLife lunedì 8 giugno alle 21:10 in prima tv assoluta per l’Italia. Ecco alcune immagini promozionali dell’episodio, dal titolo Più Forte di Una Bomba.