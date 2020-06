Hawaii Five-0 9 e il finale di NCIS New Orleans 4 che lancia la quinta stagione: trame episodi del 7 giugno

Il finale di NCIS New Orleans 4 chiude il cerchio su Pride e i suoi, ma la quinta stagione è in arrivo. Stasera, la serie crime concluderà il suo quarto ciclo di episodi, preceduti dall’appuntamento con Hawaii Five-0 9 sempre su Rai2.

In entrambi i casi, la rete è molto in ritardo rispetto la messa in onda originale. Negli Stati Uniti, NCIS New Orleans si prepara a girare la settima stagione, mentre Hawaii Five-0 ha concluso la sua corsa, dopo undici stagioni, lo scorso aprile. Andiamo alle anticipazioni di stasera, domenica 7 giugno.

Si parte dall’episodio 9×14 di Hawaii Five-0 dal titolo L’Attentato, di cui vi riportiamo la sinossi:

Mentre indagano sull’omicidio di un amico di Flippa, McGarrett e Grover scoprono un piano mortale organizzato da un gruppo estremista presente sull’isola. Inoltre, Grover reagisce in maniera troppo emotiva al caso.

Nel cast di Hawaii Five-0 9, Alex O’Loughlin nei panni del tenente comandante Steven “Steve” McGarrett; Scott Caan è il sergente e detective Daniel “Danny” “Danno” Williams; Ian Anthony Dale è l’agente Adam Noshimuri; Meaghan Rath è l’agente Tani Rey; Jorge Garcia è il consulente Jerry Ortega; Beulah Koale è Junior Reigns; Taylor Wily è Kamekona Tupuola; Dennis Chun è il sergente Duke Lukela, del dipartimento di polizia di Honolulu; Kimee Balmilero è la dottoressa Noelani Cunha; e Chi McBride nel ruolo del capitano Lou Grover.

A seguire, il finale di NCIS New Orleans 4, costituito da un doppio episodio dal titolo Scacco matto. Ecco la sinossi:

Pride riunisce un team fuori dal comune composto dall’hacker Elvis Bertrand (Tom Arnold), il giornalista in pensione Green Beret Sydney Halliday (Riann Steele), il giornalista Oliver Crane (Mark Gessner) e l’avvocato Elliott Newman (John Cothran, Jr.). Pride è infatti alla ricerca di una scappatoia quando affronta un’accusa della giuria per abuso di potere. Inoltre, Pride e il team scoprono una trama sinistra durante la celebrazione della Settimana della flotta ultracentenaria di New Orleans.

Nel cast di NCIS New Orleans 4, Scott Bakula nel ruolo dell’agente speciale Dwayne Pride; Lucas Black interpreta l’agente speciale Christopher Lasalle; Rob Kerkovich è l’agente forense Sebastian Lund; Daryl “Chill” Mitchell è Patton Plame; Vanessa Ferlito è l’agente speciale Tammy Gregorio; e CCH Pounder nella parte della Dottoressa Loretta Wade.

La quinta stagione di NCIS New Orleans andrà in onda su Rai2 da domenica 14 giugno, sempre con due episodi a settimana. L’appuntamento col finale in coppia con Hawaii Five-0 9 è invece fissato per stasera dalle ore 21:05.