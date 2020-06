Diletta Leotta derubata a Milano, il furto in appartamento per oltre 150000 euro

Diletta Leotta derubata a Milano. L’appartamento della giornalista tv, situato nella zona di Corso Como, è stato messo sotto sopra e svaligiato. In particolare, è stata asportata la cassaforte che conteneva circa 8 orologi – tra cui alcuni Rolex – oltre ad altri oggetti e contati per un valore totale di 150000 euro.

A denunciare il fatto, è stata la stessa Leotta che ha chiamato le forze dell’ordine una volta rientrata a casa. Sul posto, è intervenuta la Polizia Scientifica e la Squadra Mobile, che sta seguendo il caso. Nelle prime ore della mattina del 7 giugno, Diletta Leotta si è recata in Questura per sporgere denuncia.

Nelle ore precedenti a quelle del furto, Diletta Leotta era intervenuta sui suoi social per raccontare di essere tornata in studio in vista della ripresa delle partite di Serie A, per condurre la trasmissione che va in onda su Dazn.

Per stabilire il colpevole e per ricostruire la dinamica dell’accaduto, saranno visionate le immagini catturate dalle videocamere di sorveglianza presenti nella zona in cui si trova l’abitazione della giornalista di Sky.

Alla disavventura del furto in casa, si sono uniti alcuni commenti beceri rilasciati sui social e nei quali è dilagato il maschilismo. Qualcuno scrive su Twitter: “Ladri entrano in casa di Diletta Leotta. Il difficile è stato scappare dalla finestra con quella ere*ione“, ma c’è anche chi si oppone: “Vedere i tweet su Diletta Leotta mi fa capire quanto siano di una pochezza assurda alcuni maschi“.

Oltre a essere una nota giornalista sportiva, Diletta Leotta è anche un’apprezzata conduttrice tv. Di pochi mesi fa, la sua partecipazione al Festival di Sanremo al fianco di Amadeus, nel quale è stata conduttrice per due serate. Per lei, non è stato un debutto sul palco del Festival di Sanremo. La Leotta era stata anche ospite di Carlo Conti nel 2017, quando fu il suo abito a generare polemiche per lo spacco, giudicato troppo profondo.