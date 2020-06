Chiara Ferragni sbotta contro Fedez prima del lancio con la zipline: “Ma vaffanc***o”

Chiara Ferragni sbotta contro Fedez nel corso della gita romantica che hanno organizzato sul Lago Maggiore. La famiglia Lucia ha documentato lo spostamento sui suoi canali social, nei quali hanno sottolineato di essere ben felici di trascorrere alcuni giorni di vacanza in Italia.

Se Fedez si è detto da subito riluttante all’utilizzo della zipline, Chiara Ferragni si è invece lanciata in questa nuova esperienza, tradendo qualche attimo di timore di troppo. Per incoraggiarla, Fedez decide quindi di riprendere un’antica formula del rito delle nozze: “Amore vai, finché morte non ci separi”.

Il tentativo di incoraggiamento non è però piaciuto a Chiara Ferragni, che non ha atteso tempo per mandarlo a quel paese e sottolineare: “Ma vaffanc****! Fede, ma se sei serio? Come puoi dire una cosa del genere? Guai a te se dici qualcosa mentre mi lancio!”.

Il battibecco tra i due coniugi è durato giusto il tempo del lancio, dopo il quale Chiara Ferragni ha rassicurato tutti con un “sono viva”, che ha rimesso a posto gli animi. Tutt’altro che romantico, quindi, il fine settimana sul Lago Maggiore dei Ferragnez che non si perdono in frasi d’amore ma danno vita a simpatici siparietti di cui rendono partecipi i loro followers.

Nei prossimi giorni, Fedez tornerà in radio con il nuovo singolo Bimbi Per Strada, che ha realizzato sulla musica di Children di Robert Miles. La sua ultima prova era stata Problemi Con Tutti (Giuda), con il quale era tornato in rotazione radiofonica prima del nuovo progetto che non tarderà ad arrivare.

I Ferragnez hanno trascorso la quarantena a Milano, con il piccolo Leone, da dove hanno avviato una raccolta fondi da destinare al San Raffaele di Milano. In pochi giorni, sono stati raccolti 4,5 milioni di euro che hanno contribuito a costruire il nuovo reparto di terapia intensiva del San Raffaele che ha accolto i malati di COVID-19 più gravi.