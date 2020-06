Stash diventa papà, condivide il battito del bimbo: “La musica più bella che io abbia mai creato”

Stash diventa papà e condivide l’ecografia sui social, la stessa che ha mostrato Maria De Filippi in diretta su Canale 5 durante la finale di Amici Speciali.

Ad annunciare infatti l’arrivo di un bambino per Stash e per la sua fidanzata è stata Maria De Filippi in diretta nel corso dell’ultima puntata di Amici Speciali.

Il post di Stash Fiordispino sui social è successivo e raccoglie le sue prime parole a proposito del bimbo in arrivo.

“Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato… come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso!”, scrive a proposito del battito del suo cuore e posta il primo momento in cui l’ha sentito.

“E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita… Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto“, continua il cantante dei The Kolors che da oggi entra in una nuova fase della sua vita, da vivere con la sua fidanzata.

“Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!”, conclude.

Immediatamente lo hanno raggiunto una valanga di messaggi di auguri al punto da portarlo velocemente tra i trending topi su Twitter. L’artista, sempre particolarmente riservato, non ha mai parlato delle sue sottile d’amore apertamente e anche la relazione sentimentale con Giulia è rimasta segreta fino al momento dell’annuncio ufficiale della gravidanza annunciata da Maria De Filippi con un regalo speciale per il bimbo che Stash ha subito indossato.

La conduttrice ha donato al cantante una collanina con un ciondolo a forma di orso.